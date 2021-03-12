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Uyuşturucu hapla yakalanan şahıs tutuklandı

12.03.2021 20:06 | Son Güncelleme:
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Samsun’da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu hapla yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesinin Çay Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu hapla yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesinin Çay Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KDM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 40 yaşındaki M.E.’nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini elde etti. Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ile Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.E.’nin kaldığı adrese operasyon düzenledi. Gözaltına alınan M.E. ile birlikte 167 kapsül satışa hazır sentetik ecza ele geçirildi. M.E., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen M.E. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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