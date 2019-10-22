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Uyuşturucu hapları portakal bahçesine gömmüşler

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2019 10:18 | Son Güncelleme

Adana’da polis yaptığı operasyonda bir portakal bahçesinde gömülmüş 27 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmayla Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesindeki bir portakal bahçesine uyuşturucu hap gizlendiğini belirledi.

Adana’da polis yaptığı operasyonda bir portakal bahçesinde gömülmüş 27 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmayla Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesindeki bir portakal bahçesine uyuşturucu hap gizlendiğini belirledi. Adrese giden ekipler, bahçede yaptığı aramalarda toprağa gömülü 27 bin adet uyuşturucu hap buldu.
Ele geçirilen uyuşturuculara el konularak emniyete getirildi. Polis hapları gömdüğü ileri sürülen 3 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

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