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Uyuşturucu haplarla yakalanınca torbacıyı ele verdiler

24.11.2020 16:24 | Son Güncelleme:
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Uyuşturucu haplarla yakalanınca torbacıyı ele verdiler

Afyonkarahisar’da yeşil reçete ile satılan sentetik uyuşturucu hapla yakalanan şahıslar, polise uyuşturucu aldıkları kişinin ismini verince ekiplerin düzenledikleri ikinci operasyonla toplamda 5 kişi gözaltına alındı.Olay, Uydukent mahallesinde meydana geldi.

Afyonkarahisar’da yeşil reçete ile satılan sentetik uyuşturucu hapla yakalanan şahıslar, polise uyuşturucu aldıkları kişinin ismini verince ekiplerin düzenledikleri ikinci operasyonla toplamda 5 kişi gözaltına alındı.
Olay, Uydukent mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele şube ekipleri şüphe üzerine içerisinde dört kişinin bulunduğu 03 AAK 072 plakalı bir aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler uyuşturucu amaçlı kullanan 7 film tablet sentetik ilaç ele geçirdi. Araçtaki S.Ç. (21), B.K. (25), M.A.’yı (23) gözaltına alındı. Yakalan şahıslar uyuşturucu hapları A.İ.’den (29) aldıklarını söylemeleri üzerine ikinci bir operasyon yapan ekipler bu şahsı da evinde yakaladı. Evde yapılan aramada ise 4 film tablet halinde sentetik hap ele geçirildi.
Operasyon sonunda 106 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken, şahıslardan H.B.’ye uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, diğer 4 şahsın ise adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

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