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Uyuşturucu kuryesinin midesinden çıkanlar şaşırttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 14:18 | Son Güncelleme

Erzurum'da uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonlarda, 12 kilogram eroin, 7 kilo 257 gram afyon sakızı, 3 kilo 401 gram metamfetamin ile 1 kilo 15 gram esrar ele geçirildi.

Erzurum'da uyuşturucu kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan ve birinir midesinde metamfetamin bulunan 5'i yabancı uyruklu 9 zanlı tutuklandı.

Uyuşturucu kuryesinin midesinden metamfetamin çıktı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu kaçakçılarına yönelik çalışmalar çerçevesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Erzurum-Erzincan kara yolu Aşkale uygulama noktasında, M.B. ile H.B'nin bulunduğu araç durduruldu.
Aracın yakıt deposundaki aramada buradaki "zula" tabir edilen gizli bölmede 12 kilo 261 gram eroin ele geçiren polis, aynı noktadaki bir başka çalışmada Ağrı'dan Erzincan'a giden İran plakalı yolcu otobüsünü durdurup aradı.
Otobüsteki aramada ise İran uyruklu K.A.A'nın valizinin döşeme ve astar kısmına gizlenmiş 7 kilo 257 gram afyon sakızı ele geçirildi.
Aynı uygulama noktasında farklı bir tarihte durdurulan, S.U. ve F.D'nin bulunduğu aracın motor kısmındaki silecek suyu haznesinde 548 gram metamfetamin bulundu.
Söz konusu uygulama noktasındaki farklı bir operasyonda da durdurulan bir yolcu otobüsünün bagajında, Afganistan uyruklu yolcu R.N'ye ait valizin astar kısmından preslenmiş vaziyette 2 kilo 370 gram metamfetamin elde edildi.

UYUŞTURUCUYU BAĞIRSAKLARI İLE AYAKKABI TABANINDA SAKLADILAR

UYUŞTURUCUYU BAĞIRSAKLARI İLE AYAKKABI TABANINDA SAKLADILAR
Erzurum'da uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan Narkotik timlerinin kent merkezinde gerçekleştirdiği ayrı operasyonda da uyuşturucu kuryesi oldukları belirtilen İran uyruklu H.F. ile P.M.P. bir otelde yakalandı. Hastaneye götürülen bu kişilerden birinin karın bölgesinde çekilen röntgen sayesinde tespit edilen 34 kapsül halinde 483 gram metamfetamin olduğu belirlendi. Bir başka ihbarı değerlendiren polis, kentte Erzincan'a giderken durdurdukları bir yolcu otobüsünde arama yaptı.
Aramada, yolculardan Afgan uyruklu Ö.B'nin ayakkabı tabanında ve bagajındaki çantada 1 kilo 15 gram esrar bulundu. Kentteki bu operasyonlarda toplam 12 kilogram eroin, 7 kilo 257 gram afyon sakızı, 3 kilo 401 gram metamfetamin ile 1 kilo 15 gram esrar ele geçirildi. Bu uyuşturucularla ilgili İran uyruklu K.A.A, H.F ve P.M.P, Afganistan uyruklu Ö.B. ve R.N'nin yanı sıra M.B, H.B, S.U. ve F.D. yakalandı. Bu kişilerin tamamı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanıp cezaevine konuldu.
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Erzurum uyuşturucu kuryesi

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