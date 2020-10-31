HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Uyuşturucu madde ticareti yapan 1 kişi tutuklandı

Uyuşturucu madde ticareti yapan 1 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2020 16:22 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yapılan iki çalışmada çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapan 1 kişi tutuklandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yapılan iki çalışmada çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda bir kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, polis tarafından yapılan iki ayrı operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 2 şahıstan biri tutuklanırken biri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Yapılan aramalarda 83.73 gram esrar maddesi, 15.96 gram esrar tohumu, 0.48 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi, 14 tabanca fişeği ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 160 lira le geçirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte son durum! Seferihisar havadan görüntülendi İşte son durum! Seferihisar havadan görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'e gidiyorCumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'e gidiyor
Üvey babası hakkındaki korkunç gerçek hayatını altüst etti Üvey babası hakkındaki korkunç gerçek hayatını altüst etti
En Çok Okunan Haberler
Enkaz altından sevindiren haber! Eşi ve ailesi büyük mutluluk yaşadı
Enkaz altından sevindiren haber! Eşi ve ailesi büyük mutluluk yaşadı
Star TV'den İbo Show kararı!
Star TV'den İbo Show kararı!
3 katı çöküp yan yatan bina böyle desteklendi
3 katı çöküp yan yatan bina böyle desteklendi
'Aynı otelde kalıyorduk, Sergio Ramos'u reddettim'
'Aynı otelde kalıyorduk, Sergio Ramos'u reddettim'
İzmir'deki depremden acı haberler geliyor
İzmir'deki depremden acı haberler geliyor
İzmir depremiyle ilgili skandal paylaşım sonrası flaş gelişme
İzmir depremiyle ilgili skandal paylaşım sonrası flaş gelişme
İlginizi Çekebilir
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Ev adresinden fay hattı sorgulama!
Ev adresinden fay hattı sorgulama!
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
İzmir'de şiddetli deprem: Yıkılan binalar var
İzmir'de şiddetli deprem: Yıkılan binalar var
O ilimiz için alarm zilleri çalıyor: Tehlikeli boyuta ulaştık
O ilimiz için alarm zilleri çalıyor: Tehlikeli boyuta ulaştık
Otel odasında tacize uğrayan genç mühendis Sürekli kapıyı kontrol ediyorum
Otel odasında tacize uğrayan genç mühendis Sürekli kapıyı kontrol ediyorum
Diğer Haberler
İzmir depremi ile ilgili provokatif paylaşım yapan kişi gözaltına alındı
İzmir depremiyle ilgili provokatif paylaşıma gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'e gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'e gidiyor
İzmir'de Berk Öztürk’ün cansız bedenine ulaşıldı! Ailesi gözyaşlarına boğuldu
İzmir'de Berk Öztürk’ün cansız bedenine ulaşıldı! Ailesi gözyaşlarına boğuldu
Esenyurt'ta pompalı tüfekli komşu dehşeti! 2 ölü, 1 yaralı
Esenyurt'ta pompalı dehşet! 2 ölü, 1 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'deki depremle ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'deki depremle ilgili açıklama
Mavi Dolunay (Mavi Ay) nedir? Mavi Dolunay ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? NASA Mavi Ay canlı yayın nereden izlenir?
Bu akşam gökyüzüne bakanlar çok şaşıracak!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.