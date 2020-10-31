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Uyuşturucu operasyonunda 135 kilogram esrar ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2020 16:48 | Son Güncelleme

Şanılurfa´da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 135 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleriyle yaptığı çalışmalarda kentte yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.

Uyuşturucu operasyonunda 135 kilogram esrar ele geçirildi

Şanılurfa´da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 135 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleriyle yaptığı çalışmalarda kentte yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Ekipler, il girişinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine bir tırı durdurdu. Özel eğitimli köpek yardımıyla araçta arama yapan ekipler, dorsenin gizli bölmelerine gizlenmiş 26 parça halinde 135 kilo 200 gram esrar ele geçirdi.
Olayla ilgili bir şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

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