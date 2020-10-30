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Uyuşturucu operasyonunda 2 kilogramın üzerinde bonzai ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2020 11:03 | Son Güncelleme

Eskişehir’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli şahıs, 2 kilo 124 gram bonzai isimli uyuşturucuya yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sokak satıcılarının yakalanması ve uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesine yönelik yapılan çalışmalarda 6 şahıs yakalandı.

Uyuşturucu operasyonunda 2 kilogramın üzerinde bonzai ele geçirildi

Eskişehir’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli şahıs, 2 kilo 124 gram bonzai isimli uyuşturucuya yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sokak satıcılarının yakalanması ve uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesine yönelik yapılan çalışmalarda 6 şahıs yakalandı. Zafer Mahallesi’nde düzenlenen operasyon neticesinde yakalanan 6 şahsın yanında, ani ölüme sebebiyet verdiği bilinen 2 kilogram 124 gram sentetik kannabinoid maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Yakalanan şahıslardan 5’i hakkında ’Uyuşturucu Madde Ticaret Yapmak’ suçundan işlem yapılarak savcılığa sevk edildi. 5 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 1 şahıs hakkında ise ’Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak’ suçundan işlem yapıldı.

Uyuşturucu operasyonunda 2 kilogramın üzerinde bonzai ele geçirildi

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