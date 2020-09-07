HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Uyuşturucu operasyonunda 4 gözaltı

Uyuşturucu operasyonunda 4 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 14:54 | Son Güncelleme

İzmir’in Beydağ, Kiraz ve Tire ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Beydağ, Kiraz, Tire İlçe Jandarma Komutanlıkları unsurlarınca terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması ve uyuşturucu madde ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik icra edilen istihbari çalışmalar neticesinde, 4-6 Eylül tarihleri arasında Beydağ, Kiraz ve Tire operasyon düzenlendi.

İzmir’in Beydağ, Kiraz ve Tire ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Beydağ, Kiraz, Tire İlçe Jandarma Komutanlıkları unsurlarınca terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması ve uyuşturucu madde ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik icra edilen istihbari çalışmalar neticesinde, 4-6 Eylül tarihleri arasında Beydağ, Kiraz ve Tire operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından uyuşturucu madde imal ve ticareti, yasadışı ekim, kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak olaylarına müdahale edilirken, 109 gram kubar esrar, 3 bin 967 kök kenevir bitkisi ile iki adet bong aparatı ele geçirildi. Meydana gelen olaylarda A.Ş., G.Y., H.Ç. ve H.Y. gözaltına alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Fındıkzade'deki tek odalı evden kral dairesine! Fındıkzade'deki tek odalı evden kral dairesine!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara düğün çağrısıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara düğün çağrısı
AUZEF yeni kayıt nasıl yapılır?AUZEF yeni kayıt nasıl yapılır?
En Çok Okunan Haberler
Kısıtlamalar geri gelecek mi? Kritik Kabine Toplantısı bugün
Kısıtlamalar geri gelecek mi? Kritik Kabine Toplantısı bugün
Evinin camında çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi!
Evinin camında çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi!
Yargıtay’dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar
Yargıtay’dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar
Ünlü oyuncular koronavirüse yakalandı! Dizinin çekimleri durduruldu
Ünlü oyuncular koronavirüse yakalandı! Dizinin çekimleri durduruldu
Akşener'den Demirtaş'ın 'kahvaltı' açıklamasına yanıt
Akşener'den Demirtaş'ın 'kahvaltı' açıklamasına yanıt
Demirtaş: Yıllar önce bir akşam Tayyip Bey’in evine gidecektim
Demirtaş: Yıllar önce bir akşam Tayyip Bey’in evine gidecektim
İlginizi Çekebilir
Bakan Koca çok önemli koronavirüs uyarısı! Sayıları paylaştı
Bakan Koca çok önemli koronavirüs uyarısı! Sayıları paylaştı
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Bakan Soylu'dan KPSS açıklaması
Bakan Soylu'dan KPSS açıklaması
Korkunç olay! Çığlıklarına komşuları yetişti
Korkunç olay! Çığlıklarına komşuları yetişti
Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İçişleri'nden flaş açıklama!
Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İçişleri'nden flaş açıklama!
Diğer Haberler
8 ülkede birden araştırma yapıldı: Türk turizmine Netflix etkisi
O araştırma sonuçlandı: İşte Türk turizmine Netflix'in etkisi!
Mersin'de şok kumar baskını! Suçüstü yakalandılar
Mersin'de şok kumar baskını! Suçüstü yakalandılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara düğün çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara düğün çağrısı
FSM'de intihar girişimi! Trafik durma noktasına geldi
FSM'de intihar girişimi! Trafik durma noktasına geldi
İntihara kalkışmışlardı! O kızlar farklı yuvalara yerleştirildi
İntihara kalkışmışlardı! Yeni gelişme
Diyarbakır'da yeni dönem! Kamu kurumlarına girişte HES uygulaması başladı
Bir ilde yeni dönem! Bugün başladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.