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Uyuşturucu operasyonunda araç kumandası görünümlü hassas terazi ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2019 20:04 | Son Güncelleme

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucuyla, araç kumandası görünümlü 2 hassas terazi ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonunda araç kumandası görünümlü hassas terazi ele geçirildi

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucuyla, araç kumandası görünümlü 2 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Yalvaç'ta sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda K.K. ve S.G.E. yakalanırken, şüphelilerin belirlenen adreslerdeki evlerinde yapılan aramada 19.8 gram metamfetamin maddesi, araç kumandası görünümlü 2 hassas terazi, çok sayıda aparat yapmada kullanılan malzemeler ve kilitli poşetler ele geçirildi. Şüpheliler uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

Uyuşturucu operasyonunda araç kumandası görünümlü hassas terazi ele geçirildi

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