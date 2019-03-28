Uyuşturucu sanığı: Helal olmayan yoldan hayır gelmiyormuş

Zafer BARIŞ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan yargılanan 3'ü tutuklu 5 sanık, 1 yıl 8 ay ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Sanıklardan, 8 yıl 4 ay hapis cezası alan Tahsin Emre Erbea, savunmasında "Helal olmayan yoldan hayır gelmiyormuş. Çok pişmanım. Yeniden topluma kazandırılmak istiyorum" dedi.

Kayseri'de geçe yıl kasım ayında, polisi düzenlediği operasyonda, satışa hazır paketlenmiş esrar, metamfetamin ve uyuşturucu haplar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden Ümit Maraşlı, Tahsin Emre Erbea ve Murat Demirci tutuklandı, Ramazan Y. ve Hacı Hüseyin Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Şüpheliler hakkında Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan dava açıldı. Karar duruşmasında hakim karşısına çıkan sanıklara son sözleri soruldu. Sanıklardan Ümit Maraşlı, uyuşturucu ticaretine darbe vurulması için kendisinin gönüllü olarak polise yardımcı olduğunu, satıcı olmadığını iddia etti. Maraşlı, "Bildiklerimi emniyetle paylaştım. Bu bilgiler ışığında yapılan operasyonda emniyetle birlikteydim. Emniyet için çalıştım. Tüm deliller elinizde, takdir sizin" dedi.

Sanıklardan Tahsin Emre Erbea da uyuşturucu işine bulaştığı için çok pişman olduğunu söyleyerek, "Helal olmayan yoldan, hayır gelmiyormuş. Bunu yaptığım için çok pişmanım. Yeniden topluma kazandırılmak istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Ümit Maraşlı ve Murat Demirci’ye 12’şer yıl 6’şar ay hapis cezası ile 25’er bin lira adli para cezası, Tahsin Emre Erbea’ya ise, 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezası verdi. Tutuksuz sanıklar Ramazan Y. ile Hacı Hüseyin Y.'ye 1'er yıl 8'er ay hapse çarptıran mahkeme, bu 2 sanık için hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.

