HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Uyuşturucu satarken yakalandı, bakın kendini nasıl savundu

Uyuşturucu satarken yakalandı, bakın kendini nasıl savundu

23.09.2021 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da uyuşturucu ticareti yaparken jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalanan uyuşturucu taciri, çıkarıldığı adliyede kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Satmıyorum, içiyorum ben" diye kendini savundu. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu satarken yakalandı, bakın kendini nasıl savundu

Operasyon, Aksaray’ın merkeze bağlı Tatlıca köyünde müstakil bir eve yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, köyde bir şahsın uyuşturucu madde imal edip sattığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti. Yapılan çalışmalarda şahsın Mustafa Ç. (43) olarak kimliğini belirleyen jandarma ekipleri şahsı teknik ve fiziksel takibe aldı. Yaklaşık 2 hafta yapılan takip sonucu yeterli delil ve bulgulara ulaşan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Köyde bulunan müstakil eve gerçekleştirilen operasyonda Mustafa Ç. uyuşturucu madde satışı yaparken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada 66 gram metamfetamin maddesi, evde ve bahçede yapılan aramada 550 gram kubar esrar ile ekili kenevir bitkisi ele geçirildi. Kubar esrarın bir kısmı da bahçesinde bulunan arı kovanlarının içerisinde bulundu. Ayrıca evde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, şüpheli jandarmadaki ifadesinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi.

Merakını gidermek için başladı, şimdi bırakamıyor! Tavuk yumurtalarını sanatla donatıyorMerakını gidermek için başladı, şimdi bırakamıyor! Tavuk yumurtalarını sanatla donatıyor

"SATMIYORUM, İÇİYORUM"

Adliyeye getirildiği sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Satmıyorum, içiyorum ben" diyen Mustafa Ç., "Gördün mü sattığımı” diyerek kendini savunmaya çalıştı. Adliyede hakim karşısına çıkarılan Mustafa Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
150 yıllık İETT tarihinde bir ilk!150 yıllık İETT tarihinde bir ilk!
Urartuların son görkemli kalesiydi! Çöplüklerinde bulunanlar şaşkına çevirdi: Çok çarpıcıUrartuların son görkemli kalesiydi! Çöplüklerinde bulunanlar şaşkına çevirdi: Çok çarpıcı
Katliam gibi kaza: 2 ölü, 6 yaralıKatliam gibi kaza: 2 ölü, 6 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Aksaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rıdvan Dilmen'e tepki yağıyor!

Rıdvan Dilmen'e tepki yağıyor!

Ünlü çift dünyaevine girdi! İşte ilk görüntüler

Ünlü çift dünyaevine girdi! İşte ilk görüntüler

Yatağa bağımlı kalan Ezgi'ye Haluk Levent sahip çıktı

Yatağa bağımlı kalan Ezgi'ye Haluk Levent sahip çıktı

Bakan Koca "Salgının seyrinde yeni bir durum" diyerek duyurdu

Bakan Koca "Salgının seyrinde yeni bir durum" diyerek duyurdu

Parkta yatmak isteyen öğrencilere gözaltı

Parkta yatmak isteyen öğrencilere gözaltı

Prof. Dr. Turan'dan 'vaka sayısı' uyarısı: Artış devam ederse...

Prof. Dr. Turan'dan 'vaka sayısı' uyarısı: Artış devam ederse...

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Türkiye, FETÖ davasını kazandı

Türkiye, FETÖ davasını kazandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Türk gençler binlerce dolarlık ödülü geri çevirdi!

Türk gençler binlerce dolarlık ödülü geri çevirdi!

İstanbul'da şimdi de çakarlı minibüs kâbusu!

İstanbul'da şimdi de çakarlı minibüs kâbusu!

Cumbre Vieja yanardağından ürperten kareler! Lavlar evleri yuttu

Cumbre Vieja yanardağından ürperten kareler! Lavlar evleri yuttu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.