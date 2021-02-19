HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Uyuşturucu satıcıları yapılan 2 operasyonla yakalandı

Uyuşturucu satıcıları yapılan 2 operasyonla yakalandı

19.02.2021 12:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Uyuşturucu satıcıları yapılan 2 operasyonla yakalandı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan iki ayrı operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 5 kişi yakalandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan iki ayrı operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 5 kişi yakalandı. Yakalananlardan bir kişi tutuklanırken 4 kişi hakkında adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi. Ayrıca operasyonlarda çok miktarda metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla mücadele ekipleri yaptıkları istihbarat çalışması sonucu İstanbul’dan Düzce’de satmak üzere metamfetamin maddesi alındığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine fiziki ve teknik takibe alınan otomobil, TEM Otoyolu Düzce gişelerinde yapılan operasyon ile durduruldu. İçinde 4 kişi bulunan otomobilde ve şüphelilerin üzerinde arama yapan ekipler, 53 gram Metamfetamin maddesi ele geçirdiler. Şüpheli 4 şahıs Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Uyuşturucu Madde Bulundurmak Kullanmak suçundan adliyeye sevk edildiler.
Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptığı 2. operasyonda ise Düzce şehir merkezi Karahacımusa Mahallesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli 1 şahıs yapılan operasyon ile yakalandı. Yakalanan şüphelinin üzerinde, ikametinde ve iş yerinde yapılan aramalarda bir miktar Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Yakalanan şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine teslim gönderildi.
Ayrıca soruşturma kapsamında tutuklanan şahıstan uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 1 şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Bulundurmak Kullanmak suçundan ayrıca adli işlem yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi
Kaymakamlıktan 'Kanal İstanbul' iddialarına ilişkin açıklamaKaymakamlıktan 'Kanal İstanbul' iddialarına ilişkin açıklama
Asker rütbeleri sıralaması nedir? İşte maaşları ve görevleri ile küçükten büyüğe asker rütbeleri!Asker rütbeleri sıralaması nedir? İşte maaşları ve görevleri ile küçükten büyüğe asker rütbeleri!

En Çok Okunan Haberler

Kısa Çalışma Ödeneği uzatılması Resmi Gazete'de!

Kısa Çalışma Ödeneği uzatılması Resmi Gazete'de!

Peru'da polisten skandal hareket! Görevden alındı

Peru'da polisten skandal hareket! Görevden alındı

Rengi 'mavi' olan ilde kısıtlamalar kalkacak!

Rengi 'mavi' olan ilde kısıtlamalar kalkacak!

Dünyayı heyecanlandıran açıklama: Biz hazırız!

Dünyayı heyecanlandıran açıklama: Biz hazırız!

İbrahim Tatlıses'in şaşırtan değişimi! Yeni imajı olay oldu

İbrahim Tatlıses'in şaşırtan değişimi! Yeni imajı olay oldu

Kadın müşteriler kokudan rahatsız oldu! İki taksici gözaltında

Kadın müşteriler kokudan rahatsız oldu! İki taksici gözaltında

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

HDP'den PKK'ya flaş çağrı: Bıraksınlar

HDP'den PKK'ya flaş çağrı: Bıraksınlar

Evlerinde katledilmişlerdi! Vahşette sır perdesi aralanıyor

Evlerinde katledilmişlerdi! Vahşette sır perdesi aralanıyor

5 il için flaş bölgesel kısıtlama talebi

5 il için flaş bölgesel kısıtlama talebi

Diğer Haberler

'Yalancı bahara' aldandılar! '36 yıldır böyle bir olay yaşanmadı'

'36 yıldır böyle bir olay yaşanmadı'

Son Dakika: Bakan Akar'dan 'Gara' mesajı

Bakan Akar'dan 'Gara' mesajı

Trabzon'da 'koronavirüs' alarmı! Vali böyle isyan etti: Allah rızası için daha ne diyelim

Bir ilde 'koronavirüs' alarmı! Vali böyle isyan etti

MİT ve Jandarma'dan ortak operasyon! Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist yakalandı

Kırmızı bültenle aranıyordu, yakalandı!

Arnavutköy Kaymakamlığı'ndan 'Kanal İstanbul' iddialarına ilişkin açıklama

Kaymakamlıktan 'Kanal İstanbul' iddialarına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz fotoğrafın detayları ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz fotoğrafın detayları ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.