Uyuşturucu satıcısı 3 şüpheli tutuklandı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanarak gözaltına alınan ve adliye sevk edilen 6 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde satan şahısların yakalanması maksadıyla Yenibağlar, Eskibağlar, Işıklar ve Şirintepe mahallelerinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde satışı yaptıkları tespit edilen 6 şüpheli yakalanmıştı. ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan bugün adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden D.E., R.K. ve O.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

