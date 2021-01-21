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Uyuşturucu satıcısı 3 şüpheli tutuklandı

21.01.2021 16:36 | Son Güncelleme:
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Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanarak gözaltına alınan ve adliye sevk edilen 6 şüpheliden 3’ü tutuklandı.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde satan şahısların yakalanması maksadıyla Yenibağlar, Eskibağlar, Işıklar ve Şirintepe mahallelerinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde satışı yaptıkları tespit edilen 6 şüpheli yakalanmıştı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanarak gözaltına alınan ve adliye sevk edilen 6 şüpheliden 3’ü tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde satan şahısların yakalanması maksadıyla Yenibağlar, Eskibağlar, Işıklar ve Şirintepe mahallelerinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde satışı yaptıkları tespit edilen 6 şüpheli yakalanmıştı. ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan bugün adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden D.E., R.K. ve O.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

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