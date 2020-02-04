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  4. Uyuşturucu satıcısı fiyat listesini yanlışlıkla polise gönderdi

Uyuşturucu satıcısı fiyat listesini yanlışlıkla polise gönderdi

İLGİNÇ HABERLER  | 04.02.2020 15:39 | Son Güncelleme

İngiltere’deki bir festivalde uyuşturucu satmaya çalışan bir genç, fiyat listesini yanlışlıkla polise gönderince hapis cezasına çarptırıldı.

Uyuşturucu satıcısı fiyat listesini yanlışlıkla polise gönderdi

İngiltere’nin Leeds şehrinde yaşanan olayda, 2018 yılında düzenlenen bir festivalde uyuşturucu satmaya çalışan Martynas Benosenko adlı 22 yaşındaki genç, Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada üç yıl dört ay hapis cezasına çarptırıldı.

Benosenko ‘iş üstünde basıldığı’ için ‘uyuşturucu bulundurmak ve satmak’ suçlamalarını kabul etti. Yerel basına göre Benosenko, hangi uyuşturucuyu ne kadara sattığını kalem kalem gösteren bir listeyi yanlışlıkla polise göndermişti.

Listeyi gören polis Benosenko’yu 3600 sterlin (yaklaşık 28 bin TL) değerindeki kokain, esrar ve ekstaziyle yakaladı.

Savcı Jessica Randall, Benosenko’nun çadırdaki esrar içerken görüldüğü ve bu nedenle polisin dikkatini çektiğini belirtti.

'KAFASI İYİYKEN GİDİP UYUŞTURUCU SATTI'

Christopher Dunn, cezanın hafifletilmesi için, Benosenko’nun fast food restoranındaki işini kaybettikten sonra biraz para kazanabilmek için bu yolu seçtiğini söyledi.

Dunn, “Kafası tamamen iyiyken gidip Leeds Festivali’nde uyuşturucu satmaya karar verdi. İyi bir fikir olacağını düşünüyordu ama neye bulaştığına dair bir fikri yoktu” dedi.

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