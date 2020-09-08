Uyuşturucu sattığı iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı

Eskişehir’de sokak satıcılarına yönelik 8 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 4 şüpheli şahıstan 3’ü tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sokak satıcılarına yönelik yapılan planlı çalışmalar kapsamında toplam 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Drone destekli ve Özel Harekât unsurlarının katılımı ile yapılan operasyonda 8 şüpheli şahıs ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçu gerekçesiyle yakalandı. Ayrıca bu şahıslar haricinde operasyon sırasında yakalanan 1 kişiye ‘Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak’ suçundan yasal işlem yapıldı. Soruşturma kapsamında önceki tarihlerde 8 şahsa ‘Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak‘ suçundan, 5 şahsa ise ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan yasal işlem yapıldı. ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan işlem yapılan şahıslardan birisi soruşturma kapsamında tutuklandı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli şahıs, T.C.K. 188 Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 4 şahıstan 3’ü ’Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 1 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

