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Uyuşturucu serasına çevrilen ev şaşkına çevirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2019 14:45 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde ürettiği uyuşturucuları turistlere satmayı planlayan şüpheli yakalandı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde ürettiği uyuşturucuları turistlere satmayı planlayan şüpheli yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise özel tesisatlar ile hazırlanan çok sayıda malzeme ve uyuşturucu yetiştirmeye yönelik bir laboratuvar olduğu tespit edildi.
Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına, su sporları infocusu olarak görev yapan K.G.’nin uyuşturucu imalatı yaptığı ve sezonda Kumköy plajında su sporlarında yerli yabancı turistlere satmayı planladığının bilgisi ulaştı.
Şüphelinin evinde yapılan aramada özel ısıtıcılar, ısı ayarlama cihazı, havalandırma boruları, güneş etkisi veren ışıklar, tohumlanmayı sağlayan rüzgar pervaneleri, aynı zamanda nem ayarlayıcı ve uyuşturucu yetiştirmeye yönelik bir laboratuvar olduğu ortaya çıktı. Evin diğer odalarında ise 6 ayrı kap içerisinde 780 gram skunk esrar ve 15 gram eroin, çok sayıda gübre, ilaç, skunk tohumu, özel filizlenme ilaçları ve toprak ele geçirildi.
Olay yerine ilçe tarım müdürlüğünden ekipler çağrılarak, gerekli incelemeler yapıldı.
İşlemleri tamamlanan K.G. ise adliyeye sevk edildi.

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