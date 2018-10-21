HABER

Uyuşturucu şüphelileri ruhsatsız tabanca ihbarıyla kurtulmaya çalıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2018 17:00 | Son Güncelleme

SANCAKTEPE'de araçlarında uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca bulundurdukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İSTANBUL,(DHA) SANCAKTEPE'de araçlarında uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca bulundurdukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı. İstanbul Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, 17 Ekim'de Samandıra girişi Anadolu Otoyolu üzerinde şüphelendiği bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 258 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, araçtaki E.C. ve E.K gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler E.C. ve E.K, polisten, uyuşturucu maddeyi görmezden gelmesini, yanlarına gelecek bir araçta bulunan ruhsatsız tabancaları alıp uyuşturucu maddenin işleme konulmamasını istedi. Şüphelilerin beyanı üzerine olay yerinde bir süre bekleyen motorize ekipler, söz konusu aracın yaklaştığını görünce aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, İ.K. ve S.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerden İ.K. ve S.Ç. savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.C. tutuklandı, E.K. adli kontrol şartıyla salıverildi.

PARTNERTek kareyle rezil oldu!Tek kareyle rezil oldu!
Uyuşturucu şüphelileri ruhsatsız tabanca ihbarıyla kurtulmaya çalıştıUyuşturucu şüphelileri ruhsatsız tabanca ihbarıyla kurtulmaya çalıştı
Otomobil, Yeşilırmak Nehri'ne uçtu: 3 yaralı (2)Otomobil, Yeşilırmak Nehri'ne uçtu: 3 yaralı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Suudi yetkili Reuters'a konuştu: Cemal Kaşıkçı'nın ölümü müzakere ekibinin hatası

Son dakika! Suudi yetkili Reuters'a konuştu: Cemal Kaşıkçı'nın ölümü müzakere ekibinin hatası

AK Parti'nin seçtiği HDP adayı için yeni seçim! Binali Yıldırım, 'ben de rahatsız oldum' dedi

AK Parti'nin seçtiği HDP adayı için yeni seçim! Binali Yıldırım, 'ben de rahatsız oldum' dedi

Son dakika! Adana'da anne cinneti: 3 çocuğunu boğazını keserek öldürdü

Son dakika! Adana'da anne cinneti: 3 çocuğunu boğazını keserek öldürdü

AK Partili Rumeysa Kadak: 43 yıl sonra emekli olacağım

AK Partili Rumeysa Kadak: 43 yıl sonra emekli olacağım

Nihat Doğan'dan Bircan Bali açıklaması: Bel altı vurmam

Nihat Doğan'dan Bircan Bali açıklaması: Bel altı vurmam

Pınar Altuğ: Ben ayrılınca beni sen mi alacaksın?

Pınar Altuğ: Ben ayrılınca beni sen mi alacaksın?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genç kıza alışveriş yaptığı markette yumruklu saldırı!

Genç kıza alışveriş yaptığı markette yumruklu saldırı!

Bursa Gemlik'te korkunç kaza! Büşra öğretmeni o halde görenler şoke oldu

Bursa Gemlik'te korkunç kaza! Büşra öğretmeni o halde görenler şoke oldu

Şişli'de korkunç olay! 20 yaşındaki genç kadının esrarengiz ölümü

Şişli'de korkunç olay! 20 yaşındaki genç kadının esrarengiz ölümü

Zonguldak'ta yağış sonrası yol çöktü

Zonguldak'ta yağış sonrası yol çöktü

Erzurum'da bankacı kardeşlerden akılalmaz zimmet oyunu: Milyonlarca lirayı aktardılar!

Erzurum'da bankacı kardeşlerden akılalmaz zimmet oyunu: Milyonlarca lirayı aktardılar!

Kazayı görünce hiç düşünmeden nehre atladı

Kazayı görünce hiç düşünmeden nehre atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.