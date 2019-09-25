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Uyuşturucu tacirlerine 3 operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2019 16:45 | Son Güncelleme

Balıkesir polisi, gençleri hedef alan uyuşturucu tacirlerine 3 ayrı operasyon düzenledi.

Uyuşturucu tacirlerine 3 operasyon

Balıkesir polisi, gençleri hedef alan uyuşturucu tacirlerine 3 ayrı operasyon düzenledi. Düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bilhassa çocukları ve gençleri hedef alan uyuşturucu tacirlerine yönelik son 24 saatte yapılan 3 operasyonda toplam 4 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Polis ekiplerinin İl merkezinde düzenlendiği 3 operasyonda 34 gram skunk, 10 adet uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.

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