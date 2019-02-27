Uyuşturucu tacirlerine özel harekat polisi destekli operasyon

Iğdır'da, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik özel harekat polislerinin desteğiyle yapılan operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yaklaşık 3 ay önce sokaklarda uyuşturucu sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma sonucu kentteki çeşitli adreslere özel harekat polislerinin de katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda 10 kişi yakalandı.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda, 1'i kurusıkı 2 ruhsatsız tabanca, 13 mermi, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 13 av tüfeği mermisi ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sonrası sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan zanlılardan 8'i tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

