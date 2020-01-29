HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 19:34 | Son Güncelleme

Amasya’dan Samsun’a uyuşturucu getirirken yakalan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün uyuşturucu haplarla yakalanıp tutuklanan bir kişinin olayının devamında söz konusu şahsa uyuşturucu maddeyi sağladığı iddia edilen E.K.

Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Amasya’dan Samsun’a uyuşturucu getirirken yakalan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün uyuşturucu haplarla yakalanıp tutuklanan bir kişinin olayının devamında söz konusu şahsa uyuşturucu maddeyi sağladığı iddia edilen E.K. ile ilgili çalışma başlattı. Narkotik polisi E.K.’nin Amasya’nın Suluova ilçesinden Samsun’a yine uyuşturucu getireceğini bilgisine ulaştı. Yapılan takip sonucu düzenlenen operasyonda E.K. Ankara yolu üzerinde yakalandı. E.K.’nin içinde bulunduğu araçta ve Suluova ilçesindeki evinde yapılan aramalarda 4 bin 494 kapsül sentetik ecza, 801 adet ekstasy hap, 0,46 gram metamfetamin maddesi, 2 adet tabanca ve 17 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

Polisteki sorgusu tamamlanan E.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.K. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
PARTNER Ramo'nun Fatoş'u öyle bir elbise giydi ki... Göğüs dekoltesiyle yorum yağdı Ramo'nun Fatoş'u öyle bir elbise giydi ki... Göğüs dekoltesiyle yorum yağdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Olçok ailesine ziyaretCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Olçok ailesine ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yer: İstanbul! ABD'li askerler böyle izledi

Yer: İstanbul! ABD'li askerler böyle izledi

Çin'den dönen Türk öğrenciden çarpıcı açıklamalar: Her taraf...

Çin'den dönen Türk öğrenciden çarpıcı açıklamalar: Her taraf...

Ortalarda yoktu! 'Acun'dan iş kapma derdinde'

Ortalarda yoktu! 'Acun'dan iş kapma derdinde'

O isimle aşk yaşadığı iddia edildi!

O isimle aşk yaşadığı iddia edildi!

İmamoğlu'ndan Palandöken tatili tepkilerine tek cümlelik yanıt

İmamoğlu'ndan Palandöken tatili tepkilerine tek cümlelik yanıt

Meteoroloji uyardı: Kar geliyor

Meteoroloji uyardı: Kar geliyor

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'da korkutan deprem

Elazığ'da korkutan deprem

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elazığ'da Mehmetçik kapılarını depremzedelere açtı

Elazığ'da Mehmetçik kapılarını depremzedelere açtı

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

YPG/PKK'lı teröristler Tel Rıfat'tan Afrin'e saldırdı: Yaralılar var

YPG/PKK'lı teröristler Afrin'e saldırdı!

Denizli’de suç örgütüne operasyon: 2’si kadın 7 kişi tutuklandı

Denizli’de suç örgütüne operasyon!

Isparta'da korkutan yangın! 5 Suriyeli kardeş alevlerin arasında kaldı

5 Suriyeli kardeş alevlerin arasında kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Olçok ailesine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Olçok ailesine ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.