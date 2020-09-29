Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun’da uyuşturucu hap sattığı ileri sürülen bir kişi mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik yaptıkları çalışmalarda 5 adet ekstasy hap ile yakalanan 2 şahsı madde satışını yaptığı tespit edilen U.İ.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan U.İ., ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren U.İ. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

