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Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

16.12.2020 16:50 | Son Güncelleme:
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Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun’da bir kişi uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da bir kişi uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi bulunan F.M. isimli şahıs ile birlikte yakalanan 1 kullanıcıdan 12 kapsül sentetik ecza ele geçirdi.
Gözaltına alınan F.M.’nin üzerinden 6 paket halinde 13,11 gram esrar maddesi ve 56 kapsül sentetik ecza elde edildi. Polisteki sorgusu tamamlanan F.M. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen F.M. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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