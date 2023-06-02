HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı, sözleri şaşkına çevirdi! "Umreye giderken yakalandım"

Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı, sözleri şaşkına çevirdi! "Umreye giderken yakalandım"

02.06.2023 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 7 kişiden 4'ü mahkemece tutuklandı. Tutuklanarak cezaevine götürülen şüphelilerden birinin söyledikleri ise şaşkına çevirdi. Baston yardımıyla yürüyen şahıs, umreye giderken yakalandığını söyleyerek, "Allah'ın adaleti var. Yakalanmasaydım umreye gidecektim. Beni havalimanından aldılar" dedi.

Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı, sözleri şaşkına çevirdi! "Umreye giderken yakalandım"

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde sokak satıcılarına yönelik bir süredir devam eden planlı çalışmalar sonucu tespit edilen 13 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

AW904832_02

ARAMALARDA ELE GEÇİRİLDİLER

AW904832_03

Takibi yapılan şüphelilerle bağlantılı çeşitli tarihlerde yapılan yakalamalarda ve operasyon esnasında yapılan aramalarda 897,34 gram metamfetamin maddesi, 2 bin 936 adet extacy hap, 1698 kapsül sentetik ecza, 46,08 gram esrar maddesi, 41,84 gram sentetik kannabinoid maddesi, 9 gram MDMA maddesi, 2 adet hassas terazi, 171 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat, 8 adet ruhsatsız tabanca ve 380 adet tabanca fişeği, 7 adet tüfek ve 57 adet tüfek kartuşu, 1 adet kuru sıkı tabanca ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 193 bin 270 TL para ele geçirildi.

AW904832_04

UMREYE GİDECEKKEN GÖZALTINA ALINDIĞINI İDDİA ETTİ

AW904832_05

Operasyonda C.M., Y. M., F.K., İ. A.,Y.G., E.M. ve O.G. gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan 7 şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi. Y.G., E.M. ve O.G. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla bırakılırken, C.M., Y.M., İ.A. ve F.K. ise mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. C.M. adliye koridorunda kendisiyle tutuklanan şüphelilere 'umreye gidecekken gözaltına alındığını' iddia etti.

AW904832_06

"BENİ HAVALİMANINDAN ALDILAR"

Baston yardımıyla yürüyen C.M. adliye çıkışı elindeki bastonları havaya kaldırarak "Allah'ın adaleti var. Yakalanmasaydım umreye gidecektim. Beni havalimanından aldılar" demesi dikkat çekti.

AW904832_07

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çuvalın içine bakınca... Parçalanmış ceset ekipleri harekete geçirdiÇuvalın içine bakınca... Parçalanmış ceset ekipleri harekete geçirdi
CHP'de kritik toplantı sonrası MYK üyeleri istifa etti!CHP'de kritik toplantı sonrası MYK üyeleri istifa etti!
Yeni bakanlık mı kuruluyor? AK Partili isim sinyali verdiYeni bakanlık mı kuruluyor? AK Partili isim sinyali verdi
Anahtar Kelimeler:
Samsun uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan kurultay ve ‘kulis yapmayın’ talimatı!

Kılıçdaroğlu'ndan kurultay ve ‘kulis yapmayın’ talimatı!

'Suriyeliler bir Türk'ü bıçaklayarak öldürdü' iddiası gündem oldu! Valilik'ten açıklama

'Suriyeliler bir Türk'ü bıçaklayarak öldürdü' iddiası gündem oldu! Valilik'ten açıklama

Sıfır otomobillerini beklerken kur zammı geldi! Fiyat artışı 150 bin TL'yi buldu

Sıfır otomobillerini beklerken kur zammı geldi! Fiyat artışı 150 bin TL'yi buldu

Togg pozunu eleştiren o ünlülere dava açtı

Togg pozunu eleştiren o ünlülere dava açtı

Erdoğan 2 kez görüştü: Sonunda kararını verdi! Ekonomi yönetimi...

Erdoğan 2 kez görüştü: Sonunda kararını verdi! Ekonomi yönetimi...

Büyükçekmece'deki TV kulesi icralık oldu! Fiyatı dudak uçuklattı

Büyükçekmece'deki TV kulesi icralık oldu! Fiyatı dudak uçuklattı

İlginizi Çekebilir

Uçak tuvaletinde sigara içen adamın cezası ağır oldu

Uçak tuvaletinde sigara içen adamın cezası ağır oldu

Türk fenomene Bangladeş’te taciz! Saniye saniye ifşa etti

Türk fenomene Bangladeş’te taciz! Saniye saniye ifşa etti

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Katil zanlısı 12, maktül 9 yaşında! “Ben iyi bir çocuğum” diyerek savundu

Katil zanlısı 12, maktül 9 yaşında! “Ben iyi bir çocuğum” diyerek savundu

Putin’in annesi olduğu iddia edilmişti! Hayatını kaybettiği açıklandı

Putin’in annesi olduğu iddia edilmişti! Hayatını kaybettiği açıklandı

Ayaklarınızı şımartın! Adidas'ın Cetra modeli indirimde, kaçırmayın

Ayaklarınızı şımartın! Adidas'ın Cetra modeli indirimde, kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.