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Uyuşturucu ticaretinden yakalandı, savunması şaşkına çevirdi! Hassas teraziyi bakın niçin kullanıyormuş

09.06.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama suçundan tutuklu bulunan 5 sanığın yargılanmasına başlandı. Uyuşturucu madde satışı yapmadığını söyleyen sanıklardan A.L.'nin savunması ise şaşkına çevirdi. A.L. mahkemedeki savunmasında "İş yerinde bulunan uyuşturucu madde bana aittir. İçmek amacıyla kullanıyorum ancak satmıyordum. İş yerimde bulunan hassas teraziyi uyuşturucu alırken kazıklanmamak için kendimle götürüp maddeyi tartıyordum" dedi.

Uyuşturucu ticaretinden yakalandı, savunması şaşkına çevirdi! Hassas teraziyi bakın niçin kullanıyormuş

Kocaeli'de uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri, olayın şüphelilerini fiziki takibe aldı. Ekiplerin çalışması neticesinde M.S., S.Ç., A.L., Y.Ç. ve Ş.H. isimli şahıslar gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan Ş.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 4 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"HASSAS TERAZİYİ KAZIKLANMAMAK İÇİN KULLANIYORDUM"

Haklarında “Uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama” suçundan dava açılan sanıkların Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlandı. Duruşmaya tutuklu sanıklar M.S., S.Ç., A.L., Y.Ç, tutuksuz sanık Ş.H. ve avukatları katıldı. Savunması alınan sanıklardan A.L., "İş yerinde bulunan uyuşturucu madde bana aittir. İçmek amacıyla kullanıyorum ancak satmıyordum. İş yerimde bulunan hassas teraziyi uyuşturucu alırken kazıklanmamak için kendimle götürüp maddeyi tartıyordum. Uyuşturucu madde satmadım, suçlamayı kabul etmiyorum, beraatimi istiyorum" dedi.

"UYUŞTURUCU KULLANDIĞIM İÇİN PİŞMANIM"

Uyuşturucu satmadığını söyleyen M.S., "Olay günü bana ait telefonu S.Ç.'ye satmak üzere buluştuk. Önce anlaştık ancak daha sonra telefonun garantisi olmadığı için almaktan vazgeçti. İlk görüştüğümüzde S.Ç.'nin yanında kimse yoktu. Akşam kendisiyle tekrar buluştuk ve yanında M.G. isimli şahıs vardı. Aramızda uyuşturucu ticareti geçmedi. S.Ç.'nin üzerinde uyuşturucu olduğunu ve kullandığını bilmiyordum, üstünde uyuşturucu olduğunu karakolda öğrendim. Ben olayın gerçekleştiğinde uyuşturucu madde kullanıyordum ancak kimseye uyuşturucu madde vermedim. Evde uyuşturucu madde kullanamadığım için A.L.'nin iş yerine gidip uyuşturucu kullanıyordum. S.Ç. ile M.G.'ye uyuşturucu temin ettiğimiz yalandır, suçu kabul etmiyorum. Uyuşturucu kullandığım için pişmanım, beraat ediyorum” diye konuştu.

"M.S. BENİ SAKİNLEŞTİRMEK İÇİN İÇİMLİK UYUŞTURUCU VERDİ"

6 yıldır uyuşturucu madde kullandığını söyleyen S.Ç., "Olay günü telefon alışverişi sebebiyle M.S. ile 2-3 defa buluştuk. Önceden parasını ödedim ancak garantisi olmadığı için vazgeçtim. Daha sonra verdiğim parayı geri istedim. M.S. ile aramızda tartışma çıktı ve beni sakinleştirmek için içimlik uyuşturucu verdi. Daha sonra ayrıldık ve polis ekipleri tarafından yakalandık” şeklinde konuştu.

MÜTALAA VERİLDİ

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıklardan Ş.H.’nin beraatine diğer 4 sanığın ise “Uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama” suçundan cezalandırılmalarını istedi. Mahkeme heyeti, avukatların süre talep etmesi üzerine duruşmayı erteledi.

İHA

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