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Uyuşturucu yılda yarım milyondan fazla hayata mal oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 17:24 | Son Güncelleme

UNODC Başkanı Yury Fedotov: - "Uyuşturucu kullanımı, halk sağlığı, güvenliği ve sosyal sorunların kesiştiği, karmaşık bir problemdir. Yılda yarım milyondan fazla insanın hayatına mal olan bu durum, ailelere ve topluma çok büyük zarar veriyor"

VİYANA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Uyuşturucu ve Suç Ofisi Başkanı Yury Fedotov, uyuşturucu kullanımının, toplumları sağlık, güvenlik ve sosyal konularda olumsuz etkileyen ciddi bir problem olduğuna işaret ederek, yılda yarım milyondan fazla insanın yaşamına mal olan bu sorunun başta aileler olmak üzere toplumun geneline çok büyük zarar verdiğine işaret etti.

BM Viyana Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Başkan Fedotov'un "26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı Ve Kaçakçılığı İle Mücadele Günü"ne ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

Fedotov, uyuşturucu ile mücadelenin küresel ölçekte yürütülmesinin önemini vurgulayarak, sorunun çözümü için bütüncül yaklaşımların hayata geçirilmesi gerektiğini, bunun için hukuk, sağlık ve sosyal hizmetlerle ilişkili kurumların iş birliği içinde hareket etmesinin önemli olduğunu belirtti.

"Uyuşturucu kullanımı, halk sağlığı, güvenliği ve sosyal sorunların kesiştiği, karmaşık bir problemdir. Yılda yarım milyondan fazla insanın hayatına mal olan bu durum, ailelere ve topluma çok büyük zarar veriyor" ifadesini kullanan Fedotov, Dünya Uyuşturucu Kullanımı Ve Kaçakçılığı İle Mücadele Günü'nün özellikle bu sorunun çözümüne dikkati çekebilmek için önemli rol oynadığının altını çizdi.

Fedetov, bu yıl "Adalet için Sağlık-Sağlık için Adalet" sloganı ile özellikle uyuşturucu madde kullanımının yol açtığı sosyal sorunlara dikkati çekmeyi amaçladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kronik bir sağlık bozukluğu olan uyuşturucu bağımlılığının uluslararası standartlar ve bilim ile uyumlu olarak önlenmesi ve tedavi edilmesi gerekiyor. Sağlık ve hukuk birimlerinin iş birliği içinde çalışması, yasal boşlukların giderilmesi, genç ve kadınları da kapsayıcı çözüm önerilerini bulunması, ayrımcılıkla mücadele ve uyuşturucu kullanımı nedeniyle rahatsızlığı olan insanlara yönelik hapis cezaları için alternatifler bulunmasında önemli rol üstlenecektir."

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Anahtar Kelimeler:
UNODC uyuşturucu ile mücadele

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