Uyuşturucu zanlıları adliyede

Ordu’nun Ünye ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1’i kadın 3 şahıs adliyeye çıkarıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü narkotik ekiplerinin fiziki takip sonucu Nuriye Mahallesi’nde gerçekleştirdiği operasyonda uzun süredir takip edilen V.G, H.G. ve O.T. gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında 2 bin gram skunk, 500 adet sentetik hap ele geçirildi.

Uyuşturucuların piyasa değerinin 250 bin TL olduğu ifade edilirken yakalanan 1’i kadın 3 zanlı gözaltı işlemlerinin ardından Ünye Adliyesine çıkarıldı.

