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Uyuşturucu zanlıları adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 12:02 | Son Güncelleme

Ordu’nun Ünye ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1’i kadın 3 şahıs adliyeye çıkarıldı.İlçe Emniyet Müdürlüğü narkotik ekiplerinin fiziki takip sonucu Nuriye Mahallesi’nde gerçekleştirdiği operasyonda uzun süredir takip edilen V.G, H.G.

Uyuşturucu zanlıları adliyede

Ordu’nun Ünye ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1’i kadın 3 şahıs adliyeye çıkarıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü narkotik ekiplerinin fiziki takip sonucu Nuriye Mahallesi’nde gerçekleştirdiği operasyonda uzun süredir takip edilen V.G, H.G. ve O.T. gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında 2 bin gram skunk, 500 adet sentetik hap ele geçirildi.
Uyuşturucuların piyasa değerinin 250 bin TL olduğu ifade edilirken yakalanan 1’i kadın 3 zanlı gözaltı işlemlerinin ardından Ünye Adliyesine çıkarıldı.

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