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Uyuşturucu zanlısı adli kontrol şartıyla serbest

10.12.2020 21:30 | Son Güncelleme:
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Amasya’nın Merzifon ilçesinde ’uyuşturucu madde ticareti’ yaptığı iddiasıyla mahkemeye çıkarılan M.D., adli kontrol şartıyla serbest kaldı.Merzifon’a uyuşturucu madde getireceği bilgisini alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Buğdaylı Mahallesi’nde yakalanan şüpheli M.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçti.Bulunduğu araçta 82,70 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirilen şüpheli şahıs, mahkemeye çıkarıldı.’Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan hakim karşısına çıkan M.D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Amasya’nın Merzifon ilçesinde ’uyuşturucu madde ticareti’ yaptığı iddiasıyla mahkemeye çıkarılan M.D., adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Merzifon’a uyuşturucu madde getireceği bilgisini alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Buğdaylı Mahallesi’nde yakalanan şüpheli M.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçti.
Bulunduğu araçta 82,70 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirilen şüpheli şahıs, mahkemeye çıkarıldı.
’Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan hakim karşısına çıkan M.D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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