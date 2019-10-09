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Uyuşturucudan gözaltına alınan genç kıza adli kontrol

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2019 15:45 | Son Güncelleme

Samsun’da polisin takibi sonucu satışa hazır uyuşturucu paketleriyle yakalayarak tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen genç kız, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi.

Uyuşturucudan gözaltına alınan genç kıza adli kontrol

Samsun’da polisin takibi sonucu satışa hazır uyuşturucu paketleriyle yakalayarak tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen genç kız, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda yaptıkları takip sonucu irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu madde sattığı ileri sürülen N.T. (25) adlı kızı yakalayarak gözaltına aldı. N.T. ile birlikte satışa hazır 18 paket halinde 24,60 gram metamfetamin adlı uyuşturucu ve yine uyuşturucu etkisi bulunan 105 adet sentetik ecza ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 915 lira para ele geçirdi.
Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan N.T., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen N.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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