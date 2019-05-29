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Uyuşturucudan öldükleri iddia edilen 2 genç toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2019 15:42 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde kullandıkları uyuşturucu maddeden hayatlarını kaybettikleri iddia edilen 2 genç toprağa verildi.Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi’nde dün sabah arkadaşları B.U., C.Ö, D.E.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde kullandıkları uyuşturucu maddeden hayatlarını kaybettikleri iddia edilen 2 genç toprağa verildi.
Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi’nde dün sabah arkadaşları B.U., C.Ö, D.E. ile uyuşturucu kullandıkları iddia edilen ve sonrasında fenalaşıp hayatını kaybeden A.R.S. (21) ile Y. T. (21) sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı. A.R.T. Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi’nde kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verilirken Y. T. ise Gömeç ilçesinde düzenlenen cenaze namazı sonrasında ilçe mezarlığına defnedildi.
B.U., Ç.Ö ve D.E’nin ise Ayvalık Devlet Hastanesinde ki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

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