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Uyuşturucular narkotik köpeği Sarik’e takıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2020 21:48 | Son Güncelleme

Burdur’da polisin narkotik köpeği Sarik ile düzenlediği operasyonda bir araçta 93,66 gram metamfetamin ele geçirildi.

Burdur’da polisin narkotik köpeği Sarik ile düzenlediği operasyonda bir araçta 93,66 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden 1’i tutuklandı.
Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde durdurulan bir araçta narkotik köpeği Sarik ile yapılan aramada 93,66 gram metamfetamin maddesi, uyuşturucu içiminde kullanıldığı değerlendirilen 4 adet aparat, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 5 adet fişek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 500 euro, 1 dolar ve 3 bin 220 lira ele geçirildi. Araçta bulunan H.S. ve Ş.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan Burdur Adliyesine sevk edilen şüphelilerden Ş.Y. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, H.S. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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