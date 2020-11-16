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Uyuşturucuları toprağın altına gömerek saklamış

16.11.2020 11:33 | Son Güncelleme:
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Uyuşturucuları toprağın altına gömerek saklamış

Hatay’ın Altınözü ilçesinde uyuşturucuları dut ağaçlarının bulunduğu tarlaya saklayan şüpheli yakalandı.Altınözü Jandarma Komutanlığı Hacıpaşa Mahallesi’nde tarla sahibinin 1.

Hatay’ın Altınözü ilçesinde uyuşturucuları dut ağaçlarının bulunduğu tarlaya saklayan şüpheli yakalandı.
Altınözü Jandarma Komutanlığı Hacıpaşa Mahallesi’nde tarla sahibinin 1. Derece Kara Askeri Yasak Bölgede bulunan Dut mevkisindeki tarlasında gömülü vaziyette uyuşturucu madde bulundurduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, dut ağaçlarının bulunduğu söz konusu tarla içerisinde yapılan arama sonucunda toprağın altına gömülü satışa hazır 4 plaka halinde 728 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan tarla sahibi A.A. Altınözü Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatı ile ifadesinin alınmasını ardından serbest bırakıldı.

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