Çankırı'da drone ve narkotik köpeği "Çakıl" ile yapılan aramada 109 kök kenevir ile esrar ele geçirildi.
Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eldivan ilçesi Küçükhacıbek köyü civarında arama faaliyetinde bulundu.
Drone ve narkotik köpeği "Çakıl" ile yapılan aramada 109 kök kenevir bitkisi bulundu.
Şüpheli B.K'nin ikametinde ve üzerinde yapılan aramada ise bin 700 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait fişekler ele geçirildi.
Şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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