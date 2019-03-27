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Uyuşturucuyla yakalanan şüpheliye adli kontrol

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2019 17:25 | Son Güncelleme

Samsun’da uyuşturucuyla yakalanan şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olay, Samsun’un Canik ilçesi Teknepınar Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da uyuşturucuyla yakalanan şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Samsun’un Canik ilçesi Teknepınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.Ö.’nün uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Narkotik polisi, M.Ö.’yü 8 adet uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza, 5 paket halinde 2,81 gram bonzai, 45 adet ekstasy hap ile yakaladı. Polisteki işlemleri tamamlanan M.Ö., "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şüpheli, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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