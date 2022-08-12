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Uyuşturucuyla yakalandı, gazetecilere söylediği şoke etti! "8-9 kişiyi öldürdük"

12.08.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan bir otobüste uyuşturucu taşındığı ihbarı alan ekipler, Bolu'da uygulama yaptı. Yapılan aramalar sonucu uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden birisi, adliye önünde gördüğü gazeteciye, "8-9 kişiyi öldürdük" dedi.

Uyuşturucuyla yakalandı, gazetecilere söylediği şoke etti! "8-9 kişiyi öldürdük"

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri doğu illerinden İstanbul’a seyir halinde olan yolcu otobüsünde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırına girdiği tespit edilen otobüsü TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu.

GÜLEREK SÖYLEDİ: 8-9 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜK

Otobüs ve yolcularda yapılan aramalarda yolculardan N.E.M’in (21) üzerinden 30 gram, B.Ç.’nin ise 41 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirildikleri sırada gazetecileri karşılarında gören 2 gençten biri gülerek “8-9 kişi öldürdük” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bolu uyuşturucu
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