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Uyuşturucuyu apartmanın bodrum katına gizlemiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 08:29 | Son Güncelleme

Adana'da bir apartmanın bodrum katında 11 kilo 282 gram esrar ele geçirildi

Adana'da bir apartmanın bodrum katında 11 kilo 282 gram esrar ele geçirilmesiyle ilgili yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerinin tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, merkez Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi'ndeki bir apartmanın bodrum katında uyuşturucu olduğunu tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, bodrum katında eşyaların kilitlenerek muhafaza edildiği bölümde yaptığı aramada valiz, soba ve çuval içerisinde 11 kilo 282 gram esrar ele geçirdi. Şüpheli E.A. (34) gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A tutuklandı.

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