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Uyuşturucuyu değil hayatı seçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 13:57 | Son Güncelleme

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, 9 yaşında başladığı uyuşturucunun bağımlısı olan ve hayatının 12 yılı cezaevinde geçen Sinan Yılmaz'ın (31), el sanatları kursuyla hayatı değişti.

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Erdemli ilçesinde, 9 yaşında başladığı uyuşturucunun bağımlısı olan ve hayatının 12 yılı cezaevinde geçen Sinan Yılmaz'ın (31), el sanatları kursuyla hayatı değişti. İlaç tedavisi görmeden, kurstaki faaliyetlerle uyuşturucudan kurtulup, sağlıklı yaşamı seçen Yılmaz, "Kararan hayatları kurtarmak için mutlaka insanlara ikinci şans verilmeli" dedi.

Erdemli'de yaşayan, evli ve 1 çocuk babası Sinan Yılmaz, 9 yaşında başladığı uyuşturucunun bağımlısı haline geldi. Uyuşturucu yüzünden 12 yıl cezaevinde kalan Yılmaz, uyuşturucudan kurtulmak isterken, hamallık yaparak, geçimini sağladı. Bu sırada iş arayan Yılmaz, el sanatları atölyesi sahibi Emine Kurtulan ile tanıştı. Kurtulan'ın oturduğu sitede bahçıvanlık yapmaya başlayan Yılmaz, el sanatları kursuna da yazıldı. Hayat içinde kendisine ikinci şansın tanındığını belirten Sinan Yılmaz, "Hayatımın en güzel yıllarını kaybettim. Uyuşturucu yüzünden hayatımın 12 yılı hapishanelerde geçti. Hapishaneden çıktıktan sonra hamallık yaptım. İş arıyordum ama bulamıyordum. Bir gün iş ararken karşıma Emine Kurtulan hanım çıktı. Oturduğu sitede bahçıvanlık yapabileceğimi söyledim. Bana bir şans verirse her şeyin değişeceğini ve yeni bir hayata başlayabileceğimi ifade ettim. Sağ olsun, Emine hanım bana bir şans verdi ve işe aldı. Hayatım o andan sonra değişti. Ailemle birlikte siteye yerleştik. Artık bir işim vardı, sigortam vardı, bana bir şans verildi ve bunu iyi değerlendirmem gerekiyordu. İşten kalan zamanımda ise Emine hocamın el sanatları kurs atölyesine gittim ve bana el işi öğretti. Zamanım çok iyi geçiyor" diye konuştu.

İlaç kullanmadan uyuşturucudan kurtulduğunu anlatan Sinan Yılmaz, "İlaç ve tedavi görmeden uyuşturucuyu bırakmayı başardım. Herkesin bir ikinci şansı vardır. Kararan hayatları kurtarmak için mutlaka insanlara ikinci şans verilmeli. Uyuşturucuyu bırakmamı sağlayan Emine hocama çok teşekkür ederim" dedi.

'EŞİYLE VE ÇOCUĞU İLE GÜZEL HAYATI VAR'

Emine Kutlulan ise insanları hayata kazandırmanın mümkün olabileceğini belirterek, "Ben oturduğum sitenin yöneticisiyim. Bir iş ilanı verdik ve bu ilanı gören Sinan, benim yanıma geldi. Durumunu anlattı ve benden bir şans istedi. Bu şansı en iyi şekilde değerlendireceğini, hayatının artık değişeceği sözünü verdi. Ben de Sinan'a inandım ve güvenerek onu işe aldım. Sinan şimdi 6 aydır çalışıyor. Eşiyle ve çocuğuyla güzel bir hayatı var. Çalışmasında çok memnunuz ve gerçekten kendisine verilen şansı boşa çıkarmadı" diye konuştu.

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