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Uyuşturucuyu lastiğe gizlemişler

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 12:19 | Son Güncelleme

Van'da kullandığı kamyonetin stepne lastiğine gizlenmiş 22 kilo 825 gram eroin bulunan sürücü tutuklandı

Van'ın Gürpınar ilçesinde, kamyonetin stepne lastiğine gizlenmiş 22 kilo 825 gram eroin ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van-Gürpınar kontrol noktasında şüphe üzerine durdurduğu M.Ç. yönetimindeki 33 K 8050 plakalı kamyonette arama yaptı.

Narkotik köpeği "Şila"nın da kullanıldığı aramada, kamyonetin stepne lastiğine gizlenmiş 22 kilo 825 gram eroin bulundu.

Gözaltına alınan M.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ile "uyuşturucu madde nakletmek" suçlarından tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Gürpınar uyuşturucu Van

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