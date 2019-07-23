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Uyuşturucuyu yakalatmamak için arka koltuklara zulaladılar

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2019 15:51 | Son Güncelleme

Kayseri’de polis ekiplerinin narkotik dedektör köpeği ’Kama’ ile bir araçta yaptığı aramada aracın arka koltuklarına zulalanmış 2 kilo metamfetamin ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri’ye doğu illerinden yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Uyuşturucuyu yakalatmamak için arka koltuklara zulaladılar

Kayseri’de polis ekiplerinin narkotik dedektör köpeği ’Kama’ ile bir araçta yaptığı aramada aracın arka koltuklarına zulalanmış 2 kilo metamfetamin ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri’ye doğu illerinden yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Malatya yol uygulamasında K.Ş.’nin (27) kullandığı aracı durduran ekipler, narkotik dedektör arama köpeği Kama ile arama yaptı. Yapılan aramada aracın arka koltuklar kısmına zulalanmış şekilde 2 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan K.Ş., emniyete götürüldü.

Uyuşturucuyu yakalatmamak için arka koltuklara zulaladılar

Uyuşturucuyu yakalatmamak için arka koltuklara zulaladılar

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