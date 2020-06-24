Uyusun da büyüsün! Yeni doğan bebekler için uyku düzeni nasıl olmalı?

Tıpkı eskiden büyüklerin söylediği "uyusun da büyüsün" ninnisinde dedikleri gibi bebekler uyudukça büyürler. Çocukların düzenli uyku uyuması gelişimleri açısından her yaşta önem arz eder.

Yeni Doğan Bebek Kaç Saat Uyur?

Yeni doğan bebekler günde yaklaşık olarak 16 saat ile 18 saat civarında uyurken, 6 aydan sonra 10-12 saat yeterli olacaktır. Bu uyku saatleri bebekler büyüdükçe azalma gösterir. Yeni doğan bebeğin çok uyumasının sağlığı açısından çok önemli olduğu bilinse de, bu uyku saatlerinin düzenli ve tutarlı olması da oldukça önemlidir.

Doğduklarından itibaren özellikle ilk 3 ay bebekler için dış dünyaya alışma sürecidir. Bu süreç onlar için oldukça kritiktir. Bebekler günde toplam 16 saat civarında uyusalar bile bu uykunun tamamını kesintisiz geçirmezler. Bazı bebekler 15-20 dakika uyuyup uyanırken bazı bebekler 2-4 saat civarında uykuda kalır.

Özellikle geceleri bebeklerin en uykucu olanı bile mutlaka uyanır. Yeni doğan uykusu da tıpkı yetişkinlerde olduğu gibi bir döngü halindedir. Hafif uyku - derin uyku - hafif uyku şeklinde bu döngü devam eder. Bu döngü sırasında hafif uykuya geçildiğinde bebek ilk uyuduğu andaki konforu arar. Ancak onu bulamadığı zaman uyanıp o konforunu geri ister. Yani bebeği uyuturken sallayıp uyutuyorsanız ya da meme emerken uyutuyorsanız yine aynı şekilde uyumak isteyecektir. Ancak bebek kendi kendine uyumayı öğrenmiş ise o zaman size ihtiyaç duymadan uyanınca yine kendi kendine uyur ve siz bunu çoğu zaman anlamazsınız.