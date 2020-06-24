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Uyusun da büyüsün! Yeni doğan bebekler için uyku düzeni nasıl olmalı?

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ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Yeni doğan bir bebek annesinin sütünden sonra en çok uykuya ihtiyaç duyar.

Uyusun da büyüsün! Yeni doğan bebekler için uyku düzeni nasıl olmalı?

Tıpkı eskiden büyüklerin söylediği "uyusun da büyüsün" ninnisinde dedikleri gibi bebekler uyudukça büyürler. Çocukların düzenli uyku uyuması gelişimleri açısından her yaşta önem arz eder.

Yeni Doğan Bebek Kaç Saat Uyur?

Yeni doğan bebekler günde yaklaşık olarak 16 saat ile 18 saat civarında uyurken, 6 aydan sonra 10-12 saat yeterli olacaktır. Bu uyku saatleri bebekler büyüdükçe azalma gösterir. Yeni doğan bebeğin çok uyumasının sağlığı açısından çok önemli olduğu bilinse de, bu uyku saatlerinin düzenli ve tutarlı olması da oldukça önemlidir.

Doğduklarından itibaren özellikle ilk 3 ay bebekler için dış dünyaya alışma sürecidir. Bu süreç onlar için oldukça kritiktir. Bebekler günde toplam 16 saat civarında uyusalar bile bu uykunun tamamını kesintisiz geçirmezler. Bazı bebekler 15-20 dakika uyuyup uyanırken bazı bebekler 2-4 saat civarında uykuda kalır.

Özellikle geceleri bebeklerin en uykucu olanı bile mutlaka uyanır. Yeni doğan uykusu da tıpkı yetişkinlerde olduğu gibi bir döngü halindedir. Hafif uyku - derin uyku - hafif uyku şeklinde bu döngü devam eder. Bu döngü sırasında hafif uykuya geçildiğinde bebek ilk uyuduğu andaki konforu arar. Ancak onu bulamadığı zaman uyanıp o konforunu geri ister. Yani bebeği uyuturken sallayıp uyutuyorsanız ya da meme emerken uyutuyorsanız yine aynı şekilde uyumak isteyecektir. Ancak bebek kendi kendine uyumayı öğrenmiş ise o zaman size ihtiyaç duymadan uyanınca yine kendi kendine uyur ve siz bunu çoğu zaman anlamazsınız.

Yeni Doğan Bebeklerde Uyku Düzeni Nasıl Olmalıdır?

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Yeni doğan bebeklere ilk 6 haftadan itibaren mutlaka uyku düzeni oluşturmak gerekir. Bu düzeni sağlamak için anne ve babalara büyük bir görev düşer. Ancak unutulmaması gereken bir durum vardır ki o da bebekler özellikle geceleri deliksiz bir uyku uyumazlar. Yani bebeklerin yetişkinler gibi uyuyup uzun süre uyanmaması normal bir durum değildir. Burada yeni doğan bebek ne kadar uyur sorusu akıllara takılmış olabilir. Bu soruya şöyle yanıt vermeliyiz ki; bebekler ilk 6-8 haftalarında 2 saatten daha uzun süre uyanık kalamazlar. Eğer uzun süre boyunca uyanık olurlarsa huzursuzluk yapıp uyurken de oldukça zorluk çekerler. Yeni doğan bebeklerde uyku pozisyonları ve doğru uyutma tekniklerini sıralayacak olursak;

  • Bebeklerin rahatlayıp kolayca uyuyabilmesi ve güzel bir uyku uyuması için en önemli yöntem sıkça banyo yaptırmaktır. Uykudan hemen önce yaptırılan banyo bebeklerin kolay bir şekilde uykuya geçmesi için önemlidir.
  • Bebekleri kundağa sarma olayı onu anne karnında gibi hissettirdiğinden rahatlamasını ve kendini güvende hissetmesini sağlar. Uyurken tıpkı yetişkinlerde olduğu gibi bebeklerde de sıçramalar olur. Bu sıçrama durumlarına kundak engel olacağı için rahat bir şekilde uyumasını sağlayacaktır.
  • Yeni doğan bebekler etrafa adapte olmaya çalışırken anne kokusu aldığında rahatlar ve kendini güvende hisseder. Bu yüzden bebeğiniz uyurken sizinle aynı odada bulunması hem sizi yakınında hissedeceği için onu rahatlatır hem de size gece bebeğinizi emzirme ve altını değiştirmeniz için kolaylık olur.
  • Bebeğin uyuduğu odanın ışığı loş ışık olmalı ve bebeğiniz uyandığında uyuduğu oda mutlaka 15-20 dakika havalandırılmalıdır.
  • Bebeğinizi uyuturken karnı tok olmalı ve gazı mutlaka çıkmış olmalı. Çünkü gaz sancısı çeken bebekler uyumaz ve devamlı sancı çektikleri için huzursuz olup ağlarlar.
  • Bebeklere mutlaka gece ve gündüz ayrımını öğretmek gerekir. Gece ve gündüzün farkını öğretirken geceleri karanlık ve sessiz bir ortam oluşturup, gündüzleri aydınlık ve gürültülü bir ortam yaşatın. Ayrıca sabah olunca uyandığında bebeğinize yeni kıyafetler giydirip yeni güne başladığını, gece olunca da pijamalarını giydirip günün bittiğini anlamasına yardımcı olun.
  • Bebeğin gündüz uykularını azaltıp gece uyuması için kolaylık sağlayabilirsiniz. Ancak gündüz uyutmamak da doğru değildir. Çünkü uykusuz kalan bebek huzursuz olup sizi de huzursuz edeceğinden gündüzleri mutlaka uyumalı. Ama geceden daha az uyutmaya dikkat edin.
  • Bebeğinizin anne karnında duyduğu kalp atış sesi ve kan dolaşım seslerine benzeyen, beyaz gürültü diye adlandırılan bazı sesler vardır ki bu sesler bebeği anne karnında gibi hissettirir ve kolayca uyumasına yardımcı olur. Bu sesler elektrik süpürgesi, saç kurutma makinesinin sesi gibi seslerdir.
  • Bebeğinizi uyuturken en uygun pozisyon sırt üstü yatmasıdır. Annelerin genelde kusmuğunu yutar diye sırt üstü yatırmaktan çekinmesi ve yüzüstü yatırması doğru değildir. Çünkü yüzüstü yatma sırt üstü yatmaktan daha tehlikelidir.

Bu yöntemleri uygulayarak bebeğinize güzel bir uyku düzeni oluşturabilirsiniz. Bunlar dışında bilinmesi gereken bir durum da sallanarak uyutmadır. Ancak uzmanların çok önermediği sallama durumuna çok alıştırmadan bebeğinizi olabildiğince kendi kendine uyutmalısınız. Özellikle 6. aydan itibaren kendisi uyumalı ya da bir uyku arkadaşı edinip onunla uyuması sağlanmalıdır.

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