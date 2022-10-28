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Uyuyan şoför zeytinliğe daldı

28.10.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da direksiyon başında uyuya kalan tır şoförü, zeytinliğe daldı.

Uyuyan şoför zeytinliğe daldı

Bursa’da direksiyon başında uyuya kalan tır şoförü, zeytinliğe daldı. 4 ağacı deviren sürücü, kazayı yara almadan atlattı.

Olay, Bursa’nın İznik ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İznik ilçesinden Orhangazi ilçesi istikametine seyir halinde olan taş yüklü tır sürücüsü, direksiyon başında uyuya kaldı. Yolun kenarında bulunan zeytin tarlasına devrilen tır, 4 ağacı yıktıktan sonra durabildi. Zeytinlikte ve yolda kimsenin olmaması büyük facianın önüne geçti.

Sürücü S.K., kazayı yara almadan atlatırken olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Tır

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