'Uzatmalı' Covid: Araştırmalara göre koronavirüs aşıları, uzun süreli semptom riskini azaltıyor

King's College London tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Covid-19'a karşı tam olarak aşılanmış olmak, virüse yakalanma riskini azalttığı gibi 'uzatmalı Covid' riskini de azaltıyor.

Araştırma sonuçları, iki doz aşı olmalarına rağmen Covid-19'a yakalanan kişilerde dört haftadan uzun süren semptomların görülme olasılığının, hiç aşı olmamış kişilere göre yüzde 50 oranında daha az olduğu sonucunu ortaya koyuyor.

Covid'e yakalanan çok sayıda insan genellikle 4 hafta içinde iyileşiyor. Ama bazı insanlarda ilk enfeksiyonun ardından haftalar, hatta aylar geçmesine rağmen devam eden veya gelişen semptomlar görülebiliyor. Bu da 'uzatmalı Covid' olarak adlandırılıyor. Bu durum hafif koronavirüs semptomları gösteren kişilerde de olabiliyor.

Birleşik Krallık'ta şimdiye kadar 42,9 milyon kişiye iki doz koronavirüs aşısı yapıldı.

Araştırmada, ülkede Aralık 2020 ile Temmuz 2021 arasında bir koronavirüs aşısı olan 1,2 milyondan fazla yetişkin ile iki doz aşı olan 971 bin 504 kişi incelendi.

Çift doz aşı olan kişilerin yalnızca yüzde 0,2'si (2 bin370 vaka) aşı olduktan sonra Covid geçirdiklerini bildirdi.

Bir aydan daha uzun bir süre boyunca veri sağlamaya devam eden ve iki doz aşılanmış 592 kişiden 31'i (yüzde 5) uzatmalı Covid'e yakalandı.

Aşılanmamış grupta ise bu oran yaklaşık yüzde 11 olarak tespit edildi.

Araştırmacılar, yaşlı yetişkinler, kırılgan ve sosyal haklardan yoksun bölgelerde yaşayan insanların diğer kişilere göre "çığır açan enfeksiyon" olarak tanımlanan aşıya rağmen virüse yakalanma risklerinin daha fazla olduğunu buldu. Bunun özellikle de yalnızca tek doz aşı olan insanlar için geçerli olduğu sonucuna ulaşıldı.

Baş araştırmacı Dr. Claire Steves, yüksek risk altındaki kişilere takviye dozlar için öncelik verilmesi gerektiğini ifade etti ve "Uzatmalı Covid'in yükü düşünüldüğünde bu çalışma iyi bir haber veriyor" dedi.

Sağlık Bakanı Sajid Javid, İngiltere'de aşıların 105 binden fazla hayatı kurtardığını ve 24 milyondan fazla enfeksiyonu da önlediğini söyledi:

"Aşıların virüse karşı bir savunma duvarı inşa ettiği ve insanları ciddi hastalıklardan korumanın en iyi yolu olduğu açık. Herkesi mümkün olduğu kadar çabuk bir biçimde iki doz aşı olmaya davet ediyorum."

Türkiye'de bugüne kadar yaklaşık 37 milyon kişi çift doz, 8,5 milyon kişi de üç doz aşı oldu.

