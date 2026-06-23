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Uzayda doğum için çalışıyor: Türk bilim insanından akılalmaz çalışma!

Uzay araştırmalarında dikkat çeken çalışmalara imza atan Türk bilim insanı Doç. Dr. Begüm Mathyk, geleceğin en merak edilen sorularından biri olan "Uzayda bebek doğabilir mi?" sorusuna yanıt verdi. NASA ile yürüttüğü çalışmalarla adından söz ettiren Mathyk, aynı zamanda tıp tarihinde bir ilke imza attı.

Uzayda doğum için çalışıyor: Türk bilim insanından akılalmaz çalışma!
Çiğdem Berfin Sevinç

ABD'deki South Florida Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nde görev yapan Doç. Dr. Begüm Mathyk, NASA'nın Uzay Biyolojisi Programı kapsamında kadın astronotların sağlığını korumaya yönelik araştırmalar yürütüyor. Mathyk ayrıca NASA OSDR Kadın Üreme Analizi Çalışma Grubu Başkanlığı görevini de sürdürüyor.

Bu yıl ilk kez düzenlenecek önemli uzay konferanslarında konuşmacı olarak Türkiye'ye gelmeye hazırlanan Türk bilim insanı, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) destekli projelerde de aktif rol alıyor.

Uzayda doğum için çalışıyor: Türk bilim insanından akılalmaz çalışma! 1

TIP TARİHİNE GEÇEN BAŞARI

Doç. Dr. Mathyk'in son çalışması bilim dünyasında büyük yankı uyandırdı. Türk hekim, dünyada ilk kez yer çekimsiz uzay analoğu ortamında jinekolojik ultrason muayenesi gerçekleştirdi.

Amerikan Kadın Doğum ve Jinekoloji Derneği'nin resmi dergisinde yayımlanan çalışma, gelecekte uzun süreli uzay görevlerinde kadın sağlığına yönelik teşhis ve tedavi süreçleri açısından devrim niteliğinde bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Uzayda doğum için çalışıyor: Türk bilim insanından akılalmaz çalışma! 2

İLK SİVİL UZAY UÇUŞUNU DA İNCELEDİ

Mathyk, tarihe geçen ilk sivil uzay görevi olan Inspiration4 kapsamında da önemli araştırmalar yürüttü. Çalışmalarda uzay yolculuğunun kadın ve erkek vücudu üzerindeki farklı biyolojik etkileri incelenirken, hormonlar ve bağışıklık sistemindeki değişimler detaylı şekilde analiz edildi.

Türk bilim insanının bu yıl tamamı kadınlardan oluşacak astronot ekibinin uzay uçuşu öncesi ve sonrasındaki sağlık durumlarını da inceleyeceği belirtildi.

Uzayda doğum için çalışıyor: Türk bilim insanından akılalmaz çalışma! 3

"UZAYDA DOĞAN İNSANLAR TEORİK OLARAK MÜMKÜN"

Peki gelecekte uzayda doğan bebekler görebilecek miyiz?

Türkiye Gazetesi'ne konuşan Doç. Dr. Begüm Mathyk, mevcut bilimsel verilerin henüz kesin bir sonuca ulaşmaya yeterli olmadığını söyledi.

"Bugün için bu sorunun net bir cevabı yok" diyen Mathyk, uzayda gebelik, fetal gelişim ve doğum süreçleri hakkında çok sınırlı bilgi bulunduğunu vurguladı.

Uzay ortamında üreyebilen bazı canlı türlerinin bulunduğunu belirten Mathyk, insan biyolojisinin ise çok daha karmaşık olduğuna dikkat çekti.

Uzayda doğum için çalışıyor: Türk bilim insanından akılalmaz çalışma! 4

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uzay abd doğum Kadın
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