HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Uzaydan gelen taşa ziyaretçi ilgisi

Uzaydan gelen taşa ziyaretçi ilgisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 11:50 | Son Güncelleme

Çorum'da bir çiftçinin tarlasında bulduğu ve geçici süreyle Çorum Müzesi'nde ziyarete açılan 68 kilogram ağırlığındaki gök taşı, yoğun ilgi görüyor - Çorum Müzesi Müdürü Metin Çakar: - "Sergiye açtığımız günden beri müzemize ziyaretçi sayısında çok ciddi artış oldu. Sırf gök taşını görmek için civar illerden gelenler var" - Emine Kutatgu: - "Daha önce hiç görmemiştim. Kısa süre burada sergilenecekmiş. Görebildiğim için çok mutluyum"

ÇORUM (AA) - KEMAL CEYLAN - Çorum'un Alaca ilçesinde bulunan ve "Gerdekkaya gök taşı" adı verilen 68 kilogram ağırlığındaki gök taşı, geçici süreyle sergilendiği Çorum Müzesi'nde ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Çiftçi Mutlu Yılmaz'ın geçen yıl nisan ayında tarlasında bulduğu gök taşı, tarihi Çorum Müzesi binasının girişinde "Uzayın Habercisi" başlığıyla oluşturulan özel vitrinde sergileniyor.

Çorum Müzesi Müdürü Metin Çakar, AA muhabirine, gök taşının vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Gök taşının ziyarete açıldığına dair medyada yer alan haberlerin ardından müzenin ziyaretçi akınına uğradığını belirten Çakar, "Çorum Müzesi, ülkemizdeki önemli müzelerden biri. Dolayısıyla son derece yoğun ziyaretçi trafiğimiz var. Alaca ilçemizde bulunan gök taşının ilgi çekebileceğini düşünerek, tarlasında bulan vatandaşımızdan ödünç alıp sergiliyoruz. Sergiye açtığımız günden beri müzemize ziyaretçi sayısında çok ciddi artış oldu. Sırf gök taşını görmek için civar illerden gelenler var ayrıca okulların tatil olması dolayısıyla öğrenciler de aileleriyle birlikte gök taşını görmeye geliyor." dedi.

Halkın ilgisinden memnun olduklarını belirten Çakar, "Çorum Müzesi, 8 bin yıllık geçmişe sahip önemli eserlerin sergilendiği bir müze. Vatandaşlarımız Çorum Müzesi'ne geldiğinde hem 8 bin yıllık tarihi keşfetme, hem de çok nadir bulunan, belki de bir daha görme fırsatı bulamayacakları bu meteoru görme fırsatı bulacak." ifadesini kullandı.

- "Görüntüsü taşa benziyor ama farklı da duruyor"

Hitit Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencisi Murathan Karamehmetoğlu ise gök taşının müzede sergilendiğini duyunca heyecanlandığını söyledi.

İlk kez bir meteor gördüğünü anlatan Karamehmetoğlu, "Görüntüsü taşa benziyor ama farklı da duruyor. Normal kayadan farklı. İçerisinde yoğun oranda demir varmış. Görme fırsatım olduğu için mutluyum." diye konuştu.

Müzede gök taşı sergilendiğini öğretmeninden öğrenen lise birinci sınıf öğrencileri Gamze Özgün ve Sultan Teke de gök taşını ilgiyle inceledi.

Yarıyıl tatilini fırsat bilerek gök taşını görmeye geldiklerini belirten Özgün, "Duyduğumuzda çok merak ettik. Görünüşü taş ama içinde demir dahil birçok element varmış. Bizim için iyi bir tecrübe oldu." diye konuştu.

İstanbul'dan tatil için Çorum'a gelen Emine Kutatgu ise gök taşını tesadüfen gördüğünü belirterek, "Torunlarımla müzeyi gezmek istedik. Buraya geldiğimizde gök taşından haberimiz oldu. Daha önce hiç görmemiştim. Kısa süre burada sergilenecekmiş. Görebildiğim için çok mutluyum. Çok güzel ve benim için hayret verici bir parça." ifadesini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tıkalı kulaklar için doğal çözümler Tıkalı kulaklar için doğal çözümler
PARTNERAilesi uyardı: Biraz yavaşla!Ailesi uyardı: Biraz yavaşla!
YPG/PKK'lı terörist itiraf etti: İran'a saldıracaktıkYPG/PKK'lı terörist itiraf etti: İran'a saldıracaktık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çorum çorum müzesi Gerdekkaya Gök Taşı gök taşı

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da 'virüs' paniği!

İstanbul'da 'virüs' paniği!

Kadın oyunculardan çıplak fotoğraf isyanı!

Kadın oyunculardan çıplak fotoğraf isyanı!

Çıplak fotoğrafları sızdırıldı! Açıklama yaptı

Çıplak fotoğrafları sızdırıldı! Açıklama yaptı

Koronavirüste ölü sayısı yükseldi! Çin dışında ilk ölüm

Koronavirüste ölü sayısı yükseldi! Çin dışında ilk ölüm

Koronavirüs karantina merkezinde esrarengiz ölüm

Koronavirüs karantina merkezinde esrarengiz ölüm

Manisa’da 4.5 ve 4 büyüklüğünde depremler

Manisa’da 4.5 ve 4 büyüklüğünde depremler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Burhan Ersoy Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne atandı

Burhan Ersoy Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne atandı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

İstedikleri kadınla evlenmeyen astsubayı darp etmişler!

İstedikleri kadınla evlenmeyen astsubayı darp etmişler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rusya’da gece kulübünün çatısı çöktü: 2 ölü, 5 yaralı

Gece kulübünün çatısı çöktü: 2 ölü, 5 yaralı

YPG/PKK'lı teröristten çarpıcı İran açıklaması!

YPG/PKK'lı terörist itiraf etti: İran'a saldıracaktık

'Deprem fırtınaları yaşanabilir' uyarısı

'Deprem fırtınaları yaşanabilir' uyarısı

İstanbullular telefonlarını İstanbulkart olarak kullanabilecek

İstanbul'da toplu ulaşımda yeni dönem!

İstanbul'da film sahnelerini aratmayan silahlı saldırı

İstanbul'da film sahnelerini aratmayan silahlı saldırı

Okey takozuyla camı kırdı, 5 bin TL’yi alıp yere yağ döktükten sonra kaçtı

Böyle hırsızlık görülmedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.