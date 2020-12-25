Uzaydan yeni gelen gizemli sinyal internete sızdı!

SETI – Dünya Dışı Akıllı Yaşam Araştırması şemsiyesi altında çalışmalar yürüten Breakthrough Listen project uzaydan yeni bir sinyal keşfetti.

Bilim insanları henüz bu sinyalin gizemini çözebilmiş değil. Şimdilik tek bildiğimiz şey söz konusu sinyalin evrenin Proxima Centauri'yi de içeren kısmından geldiği.

Söz konusu keşif üzerinde araştırmalar sürerken bu bilginin internete sızması pek çok teorinin ortaya atılmasına neden oldu.

Pek çok uzman bu sinyalin 1977'den beri aldığımız tüm radyo örneklerine benzemediğini söylüyor.

Haliyle bu sinyallerin uzaylı bir yaşam formu tarafından yayıldığı iddiası en çok öne sürülen teoriler arasında.

Ancak New Scientist’te yer alan habere göre, sdeki veriler söz konusu sinyalin dünya dışı bir medeniyetten geldiği anlamını taşımıyor.

