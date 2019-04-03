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"Uzbekbuild-2019" Türk Yapı İnşaat Fuarı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 14:24 | Son Güncelleme

Fuara, inşaat ve inşaat malzemeleri sektöründe faaliyet gösteren 40'tan fazla Türk şirketi katıldı

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen "Uzbekbuild-2019" Türk Yapı İnşaat Fuarı başladı.

Ekonomi Bakanlığı, Özbekistan İnşaat Bakanlığı ile Özbekistan Sanayi ve Ticaret Odası desteğiyle, Boğaziçi İhtisas Fuarcılık'ın düzenlediği "Uzbekbuild-2019" Türk Yapı İnşaat Fuarı, DİMAX Fuarcılık Merkezi'nde kapılarını açtı.

İnşaat ve inşaat malzemeleri sektöründe faaliyet gösteren 40'tan fazla Türk şirketinin yer aldığı fuarın açılışına Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, Özbekistan İnşaat Bakan Yardımcısı Bahadır Orakov ve bazı Özbek milletvekilleri katıldı.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Er, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, inşaat sektörünün ülkelerin kalkınması için önemli katkı sağladığını belirterek, Özbekistan'da inşaat sektörünün son dönemde hızla geliştiğini ifade etti.

Er, inşaat ve inşaat malzemeleri üretimi sektörlerinde büyük tecrübeye sahip olan Türkiye’nin, bu deneyimlerini inşaat alanında yeni ufuklar açan kardeş Özbekistan ile paylaşmaya hazır olduğunu vurguladı.

- "Türkiye, inşaat sektöründe dünyanın önemli ülkeleri arasında"

Boğaziçi İhtisas Fuarcılık Genel Müdürü Utku Bengisu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Özbekistan’da ilk defa sadece Türk şirketlerinin katıldığı inşaat fuarı düzenlendiğini hatırlatarak, fuarın, Türk inşaat şirketlerinin Özbekistan'a ilgisi ve Türk şirketlerinin ülkede yapılan inşaat fuarlarına katılım isteğini bir kez daha gösterdiği kaydetti.

Bengisu, Türkiye'nin, inşaat sektöründe dünyanın önemli ülkeleri arasında yer aldığını, Türkiye’de üretilen inşaat malzemelerinin dünyanın 209 ülkesinde kullanıldığını belirtti.

Konuşmaların ardından Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Er, Özbekistan İnşaat Bakan Yardımcısı Orakov ve Boğaziçi İhtisas Fuarcılık Genel Müdürü Bengisu, fuarın açılışını yaptı.

Fuara katılan Türk şirketlerinin yetkilileri, yarın Özbek iş insanları ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Fuar, 5 Nisan'da sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
Boğazıcı İhtisas Fuarcılık Şirketi inşaat Özbekistan Taşkent

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