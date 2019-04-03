Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen "Uzbekbuild-2019" Türk Yapı İnşaat Fuarı başladı.

Ekonomi Bakanlığı, Özbekistan İnşaat Bakanlığı ile Özbekistan Sanayi ve Ticaret Odası desteğiyle, Boğaziçi İhtisas Fuarcılık'ın düzenlediği "Uzbekbuild-2019" Türk Yapı İnşaat Fuarı, DİMAX Fuarcılık Merkezi'nde kapılarını açtı.

İnşaat ve inşaat malzemeleri sektöründe faaliyet gösteren 40'tan fazla Türk şirketinin yer aldığı fuarın açılışına Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, Özbekistan İnşaat Bakan Yardımcısı Bahadır Orakov ve bazı Özbek milletvekilleri katıldı.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Er, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, inşaat sektörünün ülkelerin kalkınması için önemli katkı sağladığını belirterek, Özbekistan'da inşaat sektörünün son dönemde hızla geliştiğini ifade etti.

Er, inşaat ve inşaat malzemeleri üretimi sektörlerinde büyük tecrübeye sahip olan Türkiye’nin, bu deneyimlerini inşaat alanında yeni ufuklar açan kardeş Özbekistan ile paylaşmaya hazır olduğunu vurguladı.