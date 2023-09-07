HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. Üzerinde zehirli yazdığı halde satılıyor! Çocuklar tehlikede

Üzerinde zehirli yazdığı halde satılıyor! Çocuklar tehlikede

07.09.2023 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023-2024 yeni eğitim ögretim yılının başlamasına sayılı günler kaldı. Öğrenciler ve veliler kırtasiyecilerin yolunu tuttu. Hazırlık yapan öğrenciler için kritik bir uyarı geldi. Antalya Fotoğrafçılar Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Odası Başkanı Mehmet Bayrak, öğrencilerin kırtasiye alışverişi listesinde bulunan tahta kalemlerinin bazılarının zehirli olduğunu söyledi.

Üzerinde zehirli yazdığı halde satılıyor! Çocuklar tehlikede

Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasına sayılı günler kaldı. Okullar, öğrenciler için yapılacak kırtasiye malzemeleri için liste hazırladı. Listede çoğunlukla ilkokul öğrencilerine gerekli olacak araç ve gereçler sıralanırken, özel okulların listesi binlerce lirayı buluyor. Veliler özellikle ilkokul birinci sınıftaki öğrencileri için kırtasiye alışverişinde çantadan kaleme, silgiden deftere tüm ürünleri kırtasiyelerden alıyor. Bazı veliler ise daha uygun fiyatlar nedeniyle bazı zincir marketleri tercih ediyor.

3 TAHTA KALEM 9,50 LİRA

Antalya Fotoğrafçılar Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Odası Başkanı Mehmet Bayrak, alınacak ürünlerde sağlığın ön planda tutulması gerektiğine dikkati çekti. Kırtasiyelerde sağlığa zararlı hiçbir ürünün yer almadığını belirten Bayrak, velilerin alışveriş yaparken ürünlerin arkasında yer alan ürün içeriğine dikkat etmediğini, zehir etkisi bulunan bazı ürünlerin de ucuz olması nedeniyle tercih edildiğini söyledi.

ogrencilere-zehirli-tahta-kalemi-satiliyor-iddiasi_9597_dhaphoto2

Kentteki bir zincir markette 3'lü tahta kaleminin 9,50 liraya satıldığını, üzerinde 'Solvent içerir, sağlığa zararlıdır' uyarısı olduğunu belirten Bayrak, "Sağlığa zararlı ürünler olduğunu yaptığımız incelemelerde gördük. Vatandaş ucuza alacağım diye bunu tercih ediyor. Ancak çocuklarının ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya geleceğini bilmiyorlar. Sağlıksız ürünleri ucuza satıyorlar. 'Çocuklara satılamaz, verilemez' uyarısı olan tahta kalemini 9,50 liraya satıyorlar. Bu ürün okul listesinde bulunuyor. Marketlerin 3 tanesini 9,50 liraya sattığı tahta kaleminin kırtasiyelerdeki adet fiyatı ise 15-20 liradan başlıyor" dedi.

Ürünlerdeki hileleri bildiklerini belirten Bayrak, özellikle çanta ve kalemlerde sağlığa ciddi zararı olan kimyasalların yer aldığını belirtti. Bayrak, “99 liraya çanta satılıyor. Bu ürünler sağlıklı ve sağlam değil. Çorba bile bu fiyata değil artık. Kırtasiyecilerde çanta satışı okul açılmadan ve 11'inci ayda artar. 11'inci ayda artmasının sebebi okul açılmadan ucuza alınan çantaların 2 ayda yırtılması" diye konuştu.

ogrencilere-zehirli-tahta-kalemi-satiliyor-iddiasi_9597_dhaphoto5

GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ ÜRÜN OLUP OLMADIĞI KONTROL EDİLMELİ

Mehmet Bayrak, sadece kalem ve çantada değil, defter ve diğer boya malzemelerinde de kimyasal ürünlerin kullanıldığını belirterek, geri dönüştürülmüş ürün olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Geri dönüştürülmüş ve 3'üncü sınıf ham madde olarak tabir edilen kağıt ürünlerinin göz sağlığını da bozabileceğini belirten Bayrak, lisanslı ürünlerin satın alınmasının çocuk sağlığı ve ürünün sağlamlığı açısından önemli olduğunu kaydetti. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PlayStation Plus Türkiye fiyatlarına zam! İşte yeni fiyatlarPlayStation Plus Türkiye fiyatlarına zam! İşte yeni fiyatlar
İstanbul için Koca, Ankara için Bakan formülü...İstanbul için Koca, Ankara için Bakan formülü...
Cihangir'de vahşet! Kardeşinin boğazını kesip, kendini camdan attıCihangir'de vahşet! Kardeşinin boğazını kesip, kendini camdan attı
Anahtar Kelimeler:
çocuklar kalem tehlike

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Denizin ortasında kabus dolu anlar! Onlarcası aynı anda saldırdı

Denizin ortasında kabus dolu anlar! Onlarcası aynı anda saldırdı

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Karısı eve gelince panik yaptı! Balkondan indirdi

Karısı eve gelince panik yaptı! Balkondan indirdi

Çılgın tanışma partisi! Konsept: Çıplak tokatlama...

Çılgın tanışma partisi! Konsept: Çıplak tokatlama...

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.