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Üzerinden atlamak istediği demir korkuluklar, 10 yaşındaki çocuğun vücuduna saplandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2019 22:45 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde oyun oynarken okulun duvarına çıkan 10 yaşındaki çocuğun vücuduna demir korkuluk saplandı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde oyun oynarken okulun duvarına çıkan 10 yaşındaki çocuğun vücuduna demir korkuluk saplandı. Küçük çocuk, vücuduna saplı demir parçası ile hastaneye kaldırıldı.
Olay, akşam saatlerinde İzmit ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 10 yaşındaki A.T., arkadaşlarıyla birlikte cadde üzerinde bulunan Mesut Barış Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin bahçesine girdi. Okulun bahçesinde arkadaşları ile oyun oynayan A.T., daha sonra okulun bahçesinden çıkmak için bahçe duvarının üstünden atlamak istedi. Bu sırada ayağı takılan küçük çocuğun vücuduna korkuluk demiri saplandı. Olayı gören arkadaşları hemen çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.
Vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çocuğu kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, küçük çocuğun vücuduna saplanan demir korkulukları kesti. Daha sonra küçük çocuk, vücuduna saplı demir parçası ile ambulansa taşındı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından A.T. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Küçük çocuk vücuduna saplanan demir parçalarının çıkartılması için ameliyata alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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