Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Uzman çavuşun eşini ve çocuğunu öldürdükten sonra intihar ettiği yönündeki ilk bilgiler, Malatya Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi sonrasında değişti. Otopside, Uzman Çavuş Hüseyin Bektaş’ın (35) göğüs kısmına 2 kurşun isabet ettiği, çocuğu Doruk Bektaş’ın (8) vücuduna 1 kurşun isabet ettiği ve eşi Sibel Bektaş’ın (34) ise kafasına 1 kurşun isabet ettiği tespit edildi.

İntihar eden bir kişinin göğüs bölgesine 2 kurşun sıkamayacağı ifade edilirken, olayı uzman çavuşun eşinin gerçekleştirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Ayrıca uzman çavuşun eşinin psikolojik tedavi gördüğü öne sürüldü.

CENAZELER ADIYAMAN'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Tunceli'nin Atatürk Mahallesi'ndeki Jandarma Lojmanları'nda önceki gün Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Bektaş, eşi Sibel Bektaş ve çocukları Doruk Bektaş’ın cansız bedenleri ile karşılaşılmıştı. Olay yeri incelemesinin ardından cenazeler önce Tunceli Devlet Hastanesi morguna oradan da Malatya Adli Tıp Kurumuna otopsi için gönderildi. Yapılan otopsi sonrasında cenazeler Adıyaman’a getirildi.