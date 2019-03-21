Uzman çavuş, kalp krizi geçirerek, şehit oldu (2)

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI'NDA TÖREN

Düzce Jandarma Komutanlığı Beyköy Jandarma Karakol Komutanlığı'nda 'Fiziki Yeterlilik Sınavı' sonrası kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Erdem Aydın için İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Şehit uzman çavuş Aydın'ın cenazesi, okunan duaların ardından askeri helikopterle memleketi Konya'ya uğurlandı. Şehit uzman çavuşun eşi Selcan Aydın'ın törende ayakta durmakta zorluk çektiği görüldü.

Evli ve 2 çocuk babası şehit Jandarma Uzman Çavuş Erdem Aydın'ın cenazesi, yarın Konya'da toprağa verilecek.

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