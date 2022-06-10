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Uzman çavuş nişanlısını öldüren Gizem Erdoğan'ın 18 yıla kadar hapsi istendi

10.06.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıl Kağıthane’de uzman çavuş olan nişanlısı Zeynel Yıldırım’ı beylik silahıyla vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Gizem Erdoğan için 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Erdoğan önceki ifadesinde, Yıldırım'ın "Beni bıçaklayanı öldürdüğüm gibi seni de öldürürüm, uygunsuz fotoğraflarını ailene veririm, herkese rezil olursun" diyerek kendisine şantaj yaptığını öne sürmüş, maktulün olaydan önceki gece kendisine tecavüz ettiğini belirtmişti.

Uzman çavuş nişanlısını öldüren Gizem Erdoğan'ın 18 yıla kadar hapsi istendi

Kağıthane'de uzman çavuş olan nişanlısı Zeynel Yıldırım'ı öldürmekten yargılanan Gizem Erdoğan'a 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Gizem Erdoğan getirildi. Duruşmada Zeynel Yıldırım'ın ailesi ve avukatları bulundukları şehirden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Sanık avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

SAVCIDAN HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİYLE 18 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanık Gizem Erdoğan ile Zeynel Yıldırım'ın internet ortamında tanıştığı, sanığın Samsun'da yaşadığı Yıldırım'ın ise İstanbul'da askeri personel olarak çalıştığı ifade edildi. Mütalaada, sanığın bir süre sonra Samsun'dan İstanbul'a gelerek Yıldırım'ın evinde birlikte yaşamaya başladıkları belirtildi. Yıldırım ile Erdoğan arasında bir süre sonra geçimsizlik başladığı anlatılan mütalaada, sanığın olay tarihinde eve gelerek kapıyı açmaya çalıştığı, Gizem Erdoğan'ın bunu fark etmesi üzerine Zeynel Yıldırım'a ait silahı alarak kapıyı açtığı belirtildi.

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Erdoğan'ın kapıyı açtıktan sonra maktule ateş etmeye başladığı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ifade edildi. Mütalaada, sanık Gizem Erdoğan'ın Zeynel Yıldırım'ı öldürdüğünün sabit olduğu vurgulandı. Mütalaada, Gizem Erdoğan hakkında “Haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Şikayetçi avukatı eksikliklerin giderilmesini ve sanığın cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı ise mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebinde bulundu.

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DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Gizem Erdoğan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, sanık avukatının süre talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Kağıthane'de, 5 Temmuz 2021 tarihinde, Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli Topçu Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım (26), bir süredir aynı evde yaşadığı nişanlısı Gizem Erdoğan (30) tarafından beylik tabancasıyla vurularak öldürüldü. Olayın ardından gözaltına alınan Gizem Erdoğan çıkarıldığı mahkemece "Kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım ise Gaziantep'te toprağa verilmişti.

''AĞZIMDAN KÖPÜK GELDİĞİNİ GÖRÜNCE BENİ BIRAKTI''

Erdoğan önceki savunmasında, maktül ile bir arkadaşlık uygulaması üzerinden tanıştığını ve daha sonrasında ilişkilerinin ilerleyerek sevgili olduklarını söylemişti. Erdoğan, Samsun'da icra katibi olarak çalıştığı iş yerinden çıkarak Zeynel Yıldırım ile İstanbul'a gelerek birlikte yaşadıklarını belirtti. Evlilik planı yaptıklarını öne süren Gizem Erdoğan, "Her şey 4 Mayıs'a kadar normaldi ve güzel gidiyordu. Bir gün evde temizlik yaparken Zeynel Yıldırım'ı markete gönderdim eksiklikler için. Eve döndüğünde ben temizlik yaparken oturma odasında alkol almaya başladı ve telefonda biriyle 'Canım müsait misin, buluşalım' şeklinde konuşuyordu. Kendisine ne yaptığını sorduğumda bana tokat attı ve üzerime çıkıp boğazımı sıktı. Maktulün sol tarafında bıçak yarası vardı. Ben sorduğumda Gaziantep'te bıçaklandığını söylemişti. Üzerime çıkıp bana 'Beni bıçaklayanı öldürdüğüm gibi seni de öldürürüm. Uygunsuz fotoğraflarını ailene veririm. Herkese rezil olursun' dedi. Ben elinden kurtulmaya çalışıyordum o esnada. Gözlerimin döndüğünü ve ağzımdan köpük geldiğini görünce beni bıraktı" dedi.

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"KENDİNİ KORUYAN NADİR KADINLARDAN OLDUĞUMU HİSSEDİYORUM"

Savunma yaptığı sırada gözyaşlarını tutamayan Gizem Erdoğan, maktulün olaydan önceki gece kendisine tecavüz ettiğini söyleyerek, "Zaten bavulumu hazırlamış, gitme kararı almıştım. Ama aklım hala uygunsuz fotoğraflarımdaydı. Bunalıma girdim. Önceki akşam bana yaşattığı olay ve onun vermiş olduğu psikoloji ile kendime zarar vermeyi düşündüm. Çünkü kendimi ilk defa bu kadar çaresiz hissediyordum. Silahı çenemin altına dayadım, o esnada kapı açılma sesi geldi. Kapıyı açamadı, arkasında anahtar varmış. Silahı kanepenin üzerine koyup kapıyı açmaya gittim. Bana 'Aç kapıyı, geberteceğim seni' diyerek küfretti. Holden döndüm ve silahı alıp korksun diye ayaklarına, yere doğru tuttum. Ona doğru ateş ettim çünkü bana zarar verecekti, beni öldürecekti. Bana 'Ya sen kendini öldür ya da ben seni öldüreceğim' diyordu. Üç, dört el silah sesini hatırlıyorum, onun dışında bir şey hatırlamıyorum. Ben onu isteyerek, bilerek öldürmedim. Kendini koruyan nadir kadınlardan olduğumu hissediyorum. Cezaevinde şu an özgürlüğümden mahrumum ama dayak yemiyorum, yaşıyorum" ifadelerini kullandı. Erdoğan beraatını ve tahliyesini talep ederek çok pişman olduğunu da söyledi.

(DHA)

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Kağıthane
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